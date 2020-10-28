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«Боруссия» — «Зенит»: составы команд. Витсель сыграет против бывшего клуба

21:43
Аксель Витсель. Фото УЕФА
Аксель Витсель. Фото УЕФА
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Стали известны составы дортмундской «Боруссии» и «Зенита» на матч группового турнира Лиги чемпионов. В «старте» дортмундцев появится бывший хавбек сине-бело-голубых Аксель Витсель.

«Боруссия»: Бюрки — Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дауд — Санчо, Ройс, Рейна — Холанн.

Запасные — Хитц, Морей, Дилейни, Т. Азар, Брандт, Рейниер, Беллингем, Пищек, Пасслак, Рашль.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас — Вендел, Барриос, Ерохин — Кузяев, Дзюба, Дриусси.

Запасные — Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Жирков, Сутормин, Оздоев, Мусаев, Прохин, Шамкин.

Матч «Боруссия» — «Зенит» начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Боруссия» — «Зенит»

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