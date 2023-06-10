Билялетдинов оценил шансы «Интера» в финале Лиги Чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«К сожалению, матч посмотреть не получится. Всем понятно, что фаворит «Манчестер Сити». У «Интера» будут шансы только при серии пенальти, если команда сможет обороняться на ноль. А так шансов особо не вижу», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.