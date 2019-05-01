Форвард "Барселоны" Луис Суарес открыл счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". На 26-й минуте после передачи от Жорди Альбы уругваец оторвался от Жоэля Матипа и Виргила ван Дейка и с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

Суарес отпраздновал гол в ворота бывшего клуба. За "Ливерпуль" форвард выступал с 2011-го до 2014 года, после чего перешел в "Барсу" – сумма трансфера оценивалась в 81 миллион евро.

Это его первый точный удар в Лиге чемпионов-2018/19.

Perfect pass from Jordi Alba. Brilliant run from Luis Suárez.



Barcelona take a 1-0 lead! pic.twitter.com/upWSBIJKjW – ESPN FC (@ESPNFC) May 1, 2019

Not celebrating against your former club?



Luis Suarez isn't about that 🙅‍♂️#BARLIV #UCL pic.twitter.com/mnROPTjno1 – Match of the Day (@BBCMOTD) May 1, 2019

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