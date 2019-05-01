Форвард "Барселоны" Луис Суарес открыл счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". На 26-й минуте после передачи от Жорди Альбы уругваец оторвался от Жоэля Матипа и Виргила ван Дейка и с близкого расстояния отправил мяч в ворота.
Суарес отпраздновал гол в ворота бывшего клуба. За "Ливерпуль" форвард выступал с 2011-го до 2014 года, после чего перешел в "Барсу" – сумма трансфера оценивалась в 81 миллион евро.
Это его первый точный удар в Лиге чемпионов-2018/19.
Все о Лиге чемпионов – здесь.