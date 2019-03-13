"Барселона" – "Лион": прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Лион". Журналисты "СЭ" Дмитрий Симонов, Вячеслав Короткин и Александр Бобров дали прогноз на сегодняшнюю игру.

Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью 0:0. Ответная втсреча пройдет на "Камп Ноу" и начнется в 23.00 по московскому времени.

"Барселона" – "Лион": текстовая онлайн-трансляция матча, начало – в 23.00 (мск)

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала

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