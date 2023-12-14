Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:57

«Атлетико» обыграл «Лацио» и занял первое место в группе Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Атлетико» — «Лацио».
Фото AFP

«Атлетико» на своем поле одержал победу над «Лацио» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 6-й минуте с передачи Самуэля Лино Диаса открыл Антуан Гризманн. На 51-й минуте сам Диас удвоил преимущество мадридцев.

Лига чемпионов. Группа E
13 дек, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:0
Лацио

В параллельном матче «Селтик» дома обыграл «Фейеноорд» — 2:1. Победу шотландскому клубу принесли голы Луиса Пальы и Густафа Лагербилке. Единственный мяч гостей забил Янкуба Минтех.

Лига чемпионов. Группа E
13 дек, 23:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
2:1
Фейеноорд

«Атлетико» (14 очков) занял первое место в группе E. «Лацио» (10) cтал вторым. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Фейеноорд» (6), несмотря на поражение, остался третьим и сыграет в Лиге Европы, а «Селтик» (4) остался на последнем месте и покинул еврокубки.

Источник: Таблица ЛЧ
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Лацио
ФК Селтик
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Кадыров назвал возможный срок окончания СВО
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» уступила «Антверпену», «Порту» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов-2023/2024

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости