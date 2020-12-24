Аршавин считает, что российские клубы могут претендовать на победу только в Лиге конференций

Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин высказал мнение, что только в Лиге конференций российские клубы могут претендовать на победу. В Лиге чемпионов и Лиге Европы, по мнению экс-игрока, им это не под силу.

«Кубок УЕФА мы выиграли с ЦСКА и все, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Такого не будет еще 50 лет после этого. На что российские клубы будут максимум претендовать? Вот Кубок конференций (Лигу конференций — Прим. «СЭ» введут, вот там будут».

Лига конференций — третий еврокубковый турнир, который стартует со следующего сезона.