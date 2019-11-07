Алексей Миранчук: «Гильерме все сам понимает»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук — о матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов. Он отметил, что партнеры по команде по команде ничего не говорили голкиперу Маринату Гильерме, который допустил ошибку при первом голе.

— Российская премьер-лига и «Ювентус» в Лиге чемпионов — это совершенно разные игры, разный настрой, разные турниры. В любом случае, с командами такого уровня приятно играть.

— Гильерме что-то говорили?

— Думаю, он все сам понимает, это был игровой момент. Такое случается в футболе, мы быстро отыгрались, имели моменты... Здесь слова не нужны. (Анастасия Рацкевич, Сергей Баюшкин)