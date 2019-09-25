Александр Медведев: «Зенит» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты"

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что Санкт-Петербург готов принять финал Лиги чемпионов даже в ближайшее время. Накануне стало известно, что финал главного еврокубка в 2021 году пройдет на «Газпром Арене».

— Мы готовы провести финал Лиги чемпионов если не завтра, то послезавтра, потому что степень готовности очень высокая, — цитирует ТАСС Медведева. — Финал Лиги чемпионов — это особое событие, надо будет еще кое-что сделать, но мы абсолютно готовы сделать все необходимое, уверен, что это будет большой праздник футбола для всех болельщиков. Никаких сомнений нет, что будет много гостей, всем советую, как только билеты появятся в продаже, приобрести их, даже несмотря на то что пока неизвестны участники матча.

Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно — сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов.