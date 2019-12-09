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Александр Егоров: «Назначение бригады Карасева на матч ЛЧ — итог нашей работы»

9 декабря 2019, 14:38
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал назначение бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» — «Славия».

Помощниками Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, ответственными за ВАР назначены Виталий Мешков и Сергей Иванов.

— Это итог нашей работы, — сказал Егоров. — Мы движемся вперед. Ребята тренировались на матчах внутреннего чемпионата, это — оценка их труду. (Иван Торопцев)

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