Агуэро приблизился к Руни в списке бомбардиров английских клубов в Лиге чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шальке" (3:2). Этот мяч позволил аргентинцу вплотную приблизиться в списке бомбардиров английских команд в турнире к бывшему форварду "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни, сообщает Squawka.

Сам список выглядит следующим образом:

1. Дидье Дрогба – 36 ("Челси")

2. Тьерри Анри – 35 ("Арсенал")

3. Руд Ван Нистелрой – 35 ("Манчестер Юнайтед")

4. Уэйн Руни – 30 ("Манчестер Юнайтед")

5. Серхио Агуэро – 29 ("Манчестер Сити")

У аргентинца есть все шансы в ближайшее время выйти на первое место, так как Дрогба, Анри и Ван Нистелрой уже закончили карьеру, а Руни выступает в МЛС.

Ответная встреча "Сити" с "Шальке" в Лиге чемпионов состоится 12 марта на "Этихаде".