«Фламенго» проиграл класико на последней минуте, оборону «Сан-Паулу» уничтожили за тайм

Главные события 28-го тура чемпионата Бразилии.

Чемпион вылетел из тройки

Вынесенный на середину недели тур получился урезанным в связи с первыми полуфинальными матчами Кубка Либертадорес. Теперь «Палмейрас» и «Коринтианс» сыграют 18 января, а «Атлетику Минейру» и «Сантос» — 28-го. Соответственно, главной игрой тура без каких-либо оговорок стало принципиальное дерби «Фла-Флу».

«Фламенго» — «Флуминенсе» — 1:2 (Де Арраскаэта, 40 — Луккас Клару, 55. Ягу Фелипе, 90+3)

Чемпион выставил почти идеальный состав, в который вернулись отбывшие дисквалификации Габриэл Барбоза и Филипе Луис, а также набравший форму после травмы ключевой опорный хав Виллиан Арау. Единственной серьезной потерей стала травма голкипера Диегу Алвеса, однако ветеран и до этого долго находился на больничном, и к его сменщику Угу Соузе серьезных претензий не возникало. У номинальных же гостей «Мараканы», напротив, были определенные сложности с составом, и они не стали рисковать здоровьем только вернувшегося в строй ветерана Нене. Кроме того, недавно возглавивший «Флуминенсе» Маркао из-за коронавируса не мог находиться на рабочем месте, и от бровки игрой руководил его помощник Аилтон.

Com a cara do Fla-Flu! Emocionante at? o fim! E dessa vez deu @FluminenseFC... Na Paz, na Esperan?a e no Vigor! #BRFLU pic.twitter.com/siU1y0Wnn7 — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) January 7, 2021

Фаворит, казалось, очевиден, однако развязка для «Фламенго» получилась драматичной, а самым несчастным человеком в Рио в этот вечер стал один из лидеров красно-черных Де Арраскаэта. На третьей добавленной минуте открывший счет уругваец допустил чудовищную ошибку, неосторожной передачей организовав выход Ягу Фелипе один на один. В итоге, вместо того, чтобы сократить отставание от первого места до четырех очков, подопечные Рожериу Сени лишились места в тройке лидеров.

С одной стороны — несчастный случай. С другой, после смены тренера выиграно лишь четыре матча из одиннадцати, и в этот раз имевший массу моментов до перерыва «Фла» провалил второй тайм. «У меня не хватает слов, — охарактеризовал этот отрезок Де Арраскаэта. — Сегодня мы покидаем поле с позором. Значит, не заслуживаем быть чемпионами».

Flamengo sob comando do Rog?rio Ceni:



?? 11 jogos

? 48.5% aproveitamento

? 4 vit?rias

? 3 derrotas

?? 17 gols pr?

? 15 gols sofridos

? 42 grandes chances de gol

? 28.5% convers?o de chances (12/42!)

? 12 chances cedidas (8 convertidas)



• Duas elimina??es. pic.twitter.com/DHzCttwYFs — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 7, 2021

Главный тренер, впрочем, не во всем согласился со своим подопечным. «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, — заявил Сени. — А ошибки, которые мы совершаем, выглядят невероятно для команды, которая хочет стать чемпионом. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что мы доминировали во всех аспектах игры. Но мы заплатили высокую цену за то, что не решили судьбу матча до первого гола «Флуминенсе».

Кошмар для лидера

«Брагантину» — «Сан-Паулу» — 4:2 (Клаудинью, 4. Раул, 14. Фабрисиу Бруну, 18. Артур, 45 — Че Че, 16. Карнейру, 90+5)

Фернанду Диниз еще осенью подчеркивал: «Сан-Паулу» обязан бороться за титулы. Тогда невероятная беспроигрышная серия трехцветных только набирала ход, и команда приходила в себя после провала в континентальных турнирах. Вслед за невыходом из группы в Кубке Либертадорес, что для бразильских клубов нонсенс, Дани Алвес и компания вылетели в первом же раунде плей-офф Кубка Южной Америки.

Видимо, игры на выбывание — не конек Диниза. Перед короткими новогодними каникулами данную теорию подтвердил проигрыш «Гремиу» уже в полуфинале Кубка Бразилии (0:1, 0:0). Зато в серии А у «Сан-Паулу» все в порядке. Хотя, перед очередным туром у лидера возникли проблемы в атаке. Лучший бомбардир Лусиану продолжает тренироваться индивидуально, Паблу Фелипе травмирован, а у Торо диагностировали коронавирус.

Вдобавок ко всему дисквалификацию отбывал один из ключевых центральных полузащитников Луан Сантос, и в заявку на игру с дерзким и не признающим авторитетов «Брагантину» включили нескольких футболистов из молодежного состава. Все это, впрочем, не оправдывает «Сан-Паулу», который оказался несостоятелен на фоне своего соперника. Получить четыре гола за тайм — не уровень лидера, однако оборона трехцветных выглядела настолько безобразно, что они еще легко отделались. Тем более, из-за удаления Че Че последние полчаса гости провели вдесятером. Хотя, и до этого средняя линия гостей не справлялась с Клаудинью и Артуром, которые входят в число лидеров турнира по количеству ключевых передач.

#Brasileir?o ??



Claudinho entre os meias do @Brasileirao:



1° em gols (11)

1° em passes decisivos (77)

1° em gols de fora da ?rea (4)

1° em passes no ter?o final (376)

2° em participa??es em gols (13)

2° em Nota SofaScore (7.47)

5° em grandes chances criadas (7)



Espetacular! pic.twitter.com/MRkNxgIDLo — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 7, 2021

По окончании матча Диниз отметил маленькую хитрость хозяев, которые замедлили темп игры за счет высокой травы на своем стадионе. В том числе и поэтому у «Сан-Паулу» возникли проблемы с выходом из обороны, из-за чего команда пропускала нетипичные для себя контратаки. Вместе с тем, наставник гостей не стал искать оправданий и, похвалив «Брагантину» за классную игру, заметил: «Это был очень плохой матч во всех смыслах. Когда у команды все складывается так плохо, основная ответственность ложится на тренера».

«Гремиу» не хочет терять Пепе

«Гремиу» — «Баия» — 2:1 (Вандерсон, 16. Диегу Соуза, 54 — Андерсон Мартинс, 47)

«Гремиу» встретил новый год выходом в финал Кубка Бразилии, что скрасило относительно неудачный декабрь. Его самым большим разочарованием стал четвертьфинал Кубка Либертадорес, где подопечных Ренату Гаушу считали фаворитами, но все завершилось унизительным разгромом от соотечественников из «Сантоса» (1:4). Что до национального чемпионата, то там, несмотря на теперь уже тринадцатиматчевую беспроигрышную серию, общую картину подпортили ничьи со сражающимися за выживание «Гоясом» и «Спорт Ресифе».

A realidade do @Gremio ? essa da imagem. 79,4% de aproveitamento e 31 pontos nos ?ltimos treze jogos na minha disputa. Com uma partida a menos, o Tricolor Ga?cho sonha alto. #BRGRE ?? pic.twitter.com/vY9yqWZCPz — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) January 7, 2021

Болельщики «Гремиу», правда, в последнее время обсуждали не только результаты, но и возможную потерю одной из главных звезд — Пепе. И, кстати, в Бразилии применительно к вероятному трансферу акцент делается не на «Зените», а на «Порту». Португальцы пытались приобрести нападающего еще летом, однако 15 миллионов евро не устроили «Гремиу». Сейчас, как уверяет руководство клуба, ни одного официального предложения не поступало, и — как минимум до конца сезона — продавать Пепе не собираются.

В среду талантливый футболист появился в стартовом составе, и как раз на его фланге зародилась первая голевая атака. Правда, две результативные передачи на свой счет записал не Пепе, а действовавший с ним в связке защитник Диогу Барбоза, и во втором случае результат принес розыгрыш штрафного прямо напротив ворот.

«Мы не отказываемся от чемпионата, и нам есть за что бороться», — заметил после игры Ренату Гаушу. Тренер сделал на этом акцент, подчеркнув, что думать о кубковом финале сейчас рано. И пусть «Гремиу» находился в квартете лидеров всего сутки, у команды действительно хорошие перспективы. Можно помечтать даже о погоне за «Сан-Паулу», так как при отставании в 8 очков есть еще игра в запасе.

Без революций — на второе место

«Сеара» — «Интернасионал» — 0:2 (Кайю Видал, 53. Юри Алберту, 77)

Новый президент «Интера» Алессандро Барселлос официально вступил в должность и в своей первой двадцатиминутной речи подчеркнул: «Мы уважаем прошлое, но смотрим в будущее». Данная фраза вполне подходит к ситуации с главным тренером, где решили обойтись без резких шагов даже несмотря на договоренность с испанским специалистом Мигелем Анхелем Рамиресом. Понятно, что в Бразилии все может поменяться за несколько минут, но сейчас новый менеджмент выразил полную поддержку нынешнему наставнику Абелу Браге.

68-летний ветеран с большой долей вероятности доработает до конца текущего сезона, так как результаты красных пошли вверх. В четверг «Интер» выиграл четвертый раз подряд и поднялся на второе место, а успех во встрече с «Сеарой» можно назвать прагматичным. В первом тайме хозяева смотрелись активнее, и в одном эпизоде ворота «Интера» отстоял отбивший мяч головой защитник. Когда же началась вторая половина, свой шанс подкараулил впервые забивший на таком уровне 20-летний Кайю Видал. После этого гости грамотно сыграли по счету и укрепили свое преимущество.

Остальные результаты

«Ботафого» — «Атлетику Паранаэнсе» — 0:2 (Ренату Кайзер, 31. Леу Читтадини, 48)

«Спорт Ресифе» — «Форталеза» — 1:0 (Тиагу Невес, 10)

«Коритиба» — «Гояс» — 1:2 (Робсон Фернандес, 59 — Фабиу Санчес, 21. Рафаэл Моура, 30)

«Атлетику Гояниэнси» — «Васку да Гама» — 0:0