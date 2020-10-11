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«Васку да Гама» — «Фламенго»: видеообзор матча чемпионата Бразилии

10:00
«Васку да Гама» - «Фламенго»: гости победили 2:1. Фото Reuters
«Васку да Гама» - «Фламенго»: гости победили 2:1. Фото Reuters

«Васку да Гама» уступил «Фламенго» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.

В составе хозяев отличился Таллес Магно. У гостей забивали Леу Перейра и Бруну Энрике.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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