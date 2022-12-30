В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью Пеле. Указ вступает в силу с 29 декабря.

Последнее время бывший футболист сборной Бразилии находился в больнице после ухудшения здоровья. Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах).

В 2000 году ФИФА назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.