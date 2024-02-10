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10 февраля, 02:32

Тони Оливейра возглавил «Коринтианс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коринтианс» объявил о назначении на пост главного тренера Тони Оливейры. Бразильский клуб заплатит 1 миллион реалов за досрочное расторжение контракта специалиста с «Куябой».

Стороны заключили соглашение, которое рассчитано до 31 декабря 2024 года с опцией продления еще на год в зависимости от результативности.

Вместе с португальским тренером в «Коринтианс» перебрались четыре его помощника: Бернардо Франко, Бруно Лазарони, Диего Фаварин и Фелипе Зилио.

Утром новый тренер был представлен команде и провел первую тренировку.

Футбол
ФК Коринтианс
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