FourFourTwo представил топ-10 бразильских нападающих в истории
Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг из 10 лучших бразильских нападающих в истории.
Возглавил список трехкратный чемпион мира Пеле. Вторым идет двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо. Третье место занимает Гарринча. Вингер 2 раза выиграл чемпионат мира.
Весь рейтинг выглядит так:
1. Пеле
2. Роналдо
3. Гарринча
4. Роналдиньо
5. Ромарио
6. Ривалдо
7. Зико
8. Сократес
9. Жаирзиньо
10. Кака
В своей истории сборная Бразилии 5 раз побеждала на чемпионате мира.
Источник: FourFourTwo
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