FourFourTwo представил топ-10 бразильских нападающих в истории

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг из 10 лучших бразильских нападающих в истории.

Возглавил список трехкратный чемпион мира Пеле. Вторым идет двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо. Третье место занимает Гарринча. Вингер 2 раза выиграл чемпионат мира.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Пеле

2. Роналдо

3. Гарринча

4. Роналдиньо

5. Ромарио

6. Ривалдо

7. Зико

8. Сократес

9. Жаирзиньо

10. Кака

В своей истории сборная Бразилии 5 раз побеждала на чемпионате мира.