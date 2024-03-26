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Сегодня, 13:15

FourFourTwo представил топ-10 бразильских нападающих в истории

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Футболист Пеле
Пеле.
Фото Getty Images

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг из 10 лучших бразильских нападающих в истории.

Возглавил список трехкратный чемпион мира Пеле. Вторым идет двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо. Третье место занимает Гарринча. Вингер 2 раза выиграл чемпионат мира.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Пеле
2. Роналдо
3. Гарринча
4. Роналдиньо
5. Ромарио
6. Ривалдо
7. Зико
8. Сократес
9. Жаирзиньо
10. Кака

В своей истории сборная Бразилии 5 раз побеждала на чемпионате мира.

Источник: FourFourTwo
Кака
Пеле
Ромарио
Роналдиньо
Роналдо
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Гарринча
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