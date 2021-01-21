«Коритиба» и «Флуминенсе» сыграли вничью

«Коритиба» и «Флуминенсе» не выявили победителя в матче 31-го тура чемпионата Бразилии (3:3). Обе команды забили по три гола. В концовке встречи произошел конфликт, после которого судья удалил по игроку в каждом составе.

«Флуминенсе» идет на 7-м месте в турнирной таблице, а «Коритиба» — на 18-м.

Чемпионат Бразилии

Серия А

31-й тур

«Коритиба» — «Флуминенсе» — 3:3 (2:0)

Голы: Луизинью, 3 (1:0). Морейра Милоуски, 33 (2:0). Кеннеди, 59 (2:1). Фред, 72 (2:2). Робсон, 76 (3:2). Паулиста, 90+1 (3:3).

Удаления: Паулиста (Ф), 90+4. Робсон (К), 90+4.

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