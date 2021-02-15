«Сан-Паулу» одержал волевую победу над «Гремиу»

«Сан-Паулу» в матче 36-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Гремиу» со счетом 2:1.

На гол Диегу Соузы гости ответили точными ударами Че Че и Лусиану. На 100-й минуте встречи полузащитник хозяев Сесар Пиньярес получил красную карточку.

После этого матча «Сан-Паулу» с 62 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Гремиу» с 56 очками — на седьмой строчке.

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Бразилия. Серия А

36-й тур

«Гремиу» — «Сан-Паулу» — 1:2 (1:0)

15 февраля.