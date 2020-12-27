«Фламенго» сыграл вничью с «Форталезой», «Гояс» обыграл «Спорт Ресифи»

«Форталеза» в матче 27-го тура чемпионата Бразилии сыграла вничью с «Фламенго» со счетом 0:0.

После этого матча «Форталеза» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Фламенго» с 31 очком — на 14-й строчке.

В другом матче «Гояс» обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 1:0. Команды занимают 18-е и 15-е места соответственно.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.