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«Флуминенсе» дома обыграл «Баию»

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«Флуминенсе» победил «Баию» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.

Единственный мяч с пенальти на 71-й минуте с пенальти забил Нене. «Флу» набрал 24 очка и занимает пятое место. «Баия» на 13-й позиции — 15 очков.

Чемпионат Бразилии. Серия А

15-й тур

«Флуминенсе» — «Баия» — 1:0 (0:0)

Гол: Нене, 71, с пенальти.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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