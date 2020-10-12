«Флуминенсе» дома обыграл «Баию»
«Флуминенсе» победил «Баию» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.
Единственный мяч с пенальти на 71-й минуте с пенальти забил Нене. «Флу» набрал 24 очка и занимает пятое место. «Баия» на 13-й позиции — 15 очков.
Чемпионат Бразилии. Серия А
15-й тур
«Флуминенсе» — «Баия» — 1:0 (0:0)
Гол: Нене, 71, с пенальти.
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