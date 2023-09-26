«Фламенго» принял решение уволить Сампаоли с поста главного тренера

Руководство «Фламенго» приняло решение об увольнении главного тренера команды Хорхе Сампаоли, сообщает Globo.

По данным источника, его уход пока не произошел из-за разногласий между сторонами по поводу выплаты компенсации. На момент подписания контракта в апреле сумма компенсации в случае его увольнения составляла 2,5 миллиона евро, но постепенно уменьшалась в связи с истечением контракта, рассчитанного до 2024 года.

Сообщается, что вместо Сампаоли «Фламенго» хотел бы назначить бывшего тренера сборной Бразилии Тите. Сампаоли пережил несколько неспокойных месяцев во «Фламенго». В июле его помощник Пабло Фернандес ударил игрока Педро, после чего был уволен. Две недели спустя Жерсон сломал нос своему партнеру по команде Гильермо Вареле во время тренировки.

Команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 40 очков в 24 матчах.