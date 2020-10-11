«Фламенго» обыграл «Васку да Гама»
«Васку да Гама» уступил «Фламенго» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии
В составе хозяев отличился Таллес Магно. У гостей забивали Леу Перейра и Бруну Энрике.
«Фла» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Васку» на десятом месте — 18 очков.
Эксклюзивные права на трансляции чемпионата Бразилии по футболу приобрел «Медиа-Телеком». В прямом эфире матчи можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Чемпионат Бразилии. Серия А
15-й тур
«Васку да Гама» — «Фламенго» — 1:2 (1:0)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.