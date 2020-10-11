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«Фламенго» обыграл «Васку да Гама»

00:58

«Васку да Гама» уступил «Фламенго» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии

В составе хозяев отличился Таллес Магно. У гостей забивали Леу Перейра и Бруну Энрике.

«Фла» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Васку» на десятом месте — 18 очков.

Эксклюзивные права на трансляции чемпионата Бразилии по футболу приобрел «Медиа-Телеком». В прямом эфире матчи можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии. Серия А

15-й тур

«Васку да Гама» — «Фламенго» — 1:2 (1:0)

Васку да Гама — Фламенго

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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