Федерация футбола Бразилии готова предложить контракт Луису Энрике до 2026 года

Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике может в скором времени возглавить национальную команду Бразилии, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, боссы федерации уже работают над приглашением испанского специалиста, контракт с которым будет рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что в список кандидатов на этот пост также входят Жозе Моуринью («Рома»), Фернандо Диниз («Флуминенсе») и Карло Анчелотти («Реал»).

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул после поражения в 1/8 финала ЧМ-2022 от сборной Марокко (0:0, пенальти — 0:3).

Сборная Бразилии занимает 1-е место в рейтинге стран ФИФА.