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Первый тренер Фернандеса: «Конечно, я счастлив, что Марио вернулся в футбол. Его игра полезна для глаз»

Алина Савинова
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Маркос Де Лима Ромеу, первый тренер защитника ЦСКА Марио Фернандеса, прокомментировал дебют футболиста в составе «Интернасьонала».

«Конечно, я счастлив, что Марио вернулся в футбол и наконец-то вышел на поле в майке бразильского клуба. Я очень рад за Фернандеса и за то, что он принял решение продолжить карьеру. Его игра полезна для глаз, наблюдать за действиями Марио на футбольном поле — удовольствие», — приводит «РБ Спорт» слова Ромеу.

Весной 2022 года защитник ЦСКА Фернандес приостановил карьеру. В декабре он стал игроком «Интернасьонала». Его арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2023 года.

26 января 32-летний защитник провел на поле 69 минут в матче второго тура национального чемпионата против «Авениды» (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-fernandesa-schastliv-chto-mario-vernulsya-v-futbol-ego-igra-polezna-dlya-glaz/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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1.86

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16%

1.56
Марио Фернандес
Футбол
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
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