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Сегодня, 12:09

Эндрик установил рекорд, забив два гола в первые 49 минут за Бразилию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболист Эндрик
Эндрик.
Фото Reuters

Нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик установил рекорд национальной команды.

17-летний футболист забил в матче против сборной Испании (3:3) спустя четыре минуты после выхода на замену и в игре с Англией (1:0), также выйдя на замену.

Таким образом, Эндрику понадобилось 49 минут, чтобы записать на свой счет два первых гола за сборную Бразилии. Это новый рекорд национальной команды. Роналдо понадобилось 529 минут, чтобы забить свои два гола, а Пеле — 64 минуты.

Эндрик в&nbsp;матче против сборной Испании. Сумасшедшая ничья Испании и Бразилии. Эндрик покорил «Сантьяго Бернабеу» за пять минут, Карвахаль обеспечил крутую концовку
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Палмейрас
Эндрик
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