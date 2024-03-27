Эндрик установил рекорд, забив два гола в первые 49 минут за Бразилию

Нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик установил рекорд национальной команды.

17-летний футболист забил в матче против сборной Испании (3:3) спустя четыре минуты после выхода на замену и в игре с Англией (1:0), также выйдя на замену.

Таким образом, Эндрику понадобилось 49 минут, чтобы записать на свой счет два первых гола за сборную Бразилии. Это новый рекорд национальной команды. Роналдо понадобилось 529 минут, чтобы забить свои два гола, а Пеле — 64 минуты.