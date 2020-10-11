Дубль Маринью принес «Сантосу» победу над «Гремиу»
«Сантос» обыграл «Гремиу» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.
В составе победителей дубль сделал Маринью. Оба мяча он забил с пенальти. У гостей отличился Диегу Соуза.
«Сантос» набрал 24 очка и занимает шестое место. У «Гремиу» 17 очков и 11-я позиция.
Чемпионат Бразилии. Серия А
15-й тур
«Сантос» — «Гремиу» — 2:1 (1:0)
Голы: Маринью, 20, 78 (оба — с пенальти) — Диегу Соуза, 73.
Удаление: Браз («Гремиу»), 90+8.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.