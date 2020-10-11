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Дубль Маринью принес «Сантосу» победу над «Гремиу»

11 октября 2020, 23:59
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«Сантос» обыграл «Гремиу» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.

В составе победителей дубль сделал Маринью. Оба мяча он забил с пенальти. У гостей отличился Диегу Соуза.

«Сантос» набрал 24 очка и занимает шестое место. У «Гремиу» 17 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Бразилии. Серия А

15-й тур

«Сантос» — «Гремиу» — 2:1 (1:0)

Голы: Маринью, 20, 78 (оба — с пенальти) — Диегу Соуза, 73.

Удаление: Браз («Гремиу»), 90+8.

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