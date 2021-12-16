Диего Агирре покинул пост главного тренера «Интернасионала»

Главный тренер «Интернасионала» Диего Агирре покинул свой пост, сообщает официальный Twitter бразильского клуба. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

«Интернасионал» в завершившемся сезоне занял 12-е место в чемпионате Бразилии. 56-летний Диего Агирре возглавил команду 19 июня 2021 года. Уругваец пришел в команду во второй раз. Его контракт истекал в декабре 2022 года.

В 2015 Агирре выиграл с «Интером» чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул.