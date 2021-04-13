Бывший форвард ЦСКА Эрнандес перейдет во «Флуминенсе»

Нападающий Абель Эрнандес станет игроком «Флуминенсе». 30-летний уругвайский форвард покинет «Интернасьонал» и подпишет контракт с «Флуминенсе» до конца 2021 года с опцией продления еще на сезон, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

В текущем сезоне Эрнандес сыграл в двух матчах и забил один мяч.

Напомним, сезон-2018/19 футболист провел в московском ЦСКА. В 15 матчах игрок отличился 3 голами.