Бывший форвард ЦСКА Эрнандес перейдет во «Флуминенсе»
13 апреля 2021, 23:37
Нападающий Абель Эрнандес станет игроком «Флуминенсе». 30-летний уругвайский форвард покинет «Интернасьонал» и подпишет контракт с «Флуминенсе» до конца 2021 года с опцией продления еще на сезон, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
В текущем сезоне Эрнандес сыграл в двух матчах и забил один мяч.
Напомним, сезон-2018/19 футболист провел в московском ЦСКА. В 15 матчах игрок отличился 3 голами.
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