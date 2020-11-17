«Баия» обыграла «Коритибу», одержав третью победу подряд

«Баия» в матче 21-го тура чемпионата Бразилии обыграла «Коритибу» со счетом 2:1.

На гол Джованни Аугусту гости ответили точным ударом Элбера и Зеки.

После этого матча «Баия» с 28 очками занимает 9-е место в чемпионате Бразилии, «Коритиба» с 20 очками — на 17-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV .

Бразилия. Серия А

21-й тур

«Коритиба» — «Баия» — 1:2 (1:1)

Голы: Джованни Аугусту, 3 (1:0). Элбер, 36 (1:1). Зека, 73 (1:2).

«Коритиба»: Вилсон, Матеус, Маилтон, Сабину, Родолфу, Джованни Аугусту, Салес (Паблу Томас, 90), Маттеус (Саррафьоре, 81), Угу Моура, Робсон, Неилтон (Родригу Мунис, 69).

«Баия»: Фридрих, Мартинс (Жунинью, 46), Фонсека, Нино Параиба, Матеус Баия (Зека, 65), Грегоре, Роналду, Даниэлзинью (Родригинью, 57), Фессин (Росси, 65), Жилберту, Элбер (Марку Антониу, 76).

Предупреждения: Робсон, 31. Даниэлзинью, 57. Родригинью, 71. Маилтон, 72. Джованни Аугусту, 76. Роналду, 87. Грегоре, 90.

Судья: Беневенуту (Бразилия).

16 ноября. Парана. Стадион «Коуту Перейра».