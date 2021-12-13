Гол Халка помог «Атлетику Минейру» разгромить «Атлетику Паранаэнсе» в первом матче финала Кубка Бразилии
«Атлетику Минейру» победил «Атлетику Паранаэнсе» (4:0) в первом матче финала Кубка Бразилии.
На 24-й минуте счет в матче открыл Халк. Экс-форвард «Зенита» реализовал пенальти. Кено на 35-й минуте забил второй мяч. После этого дубль сделал Эдуардо Варгас. У гостей на 62-й минуте вышел арендованный у «Спартака» форвард Педро Роша.
Ответный матч состоится 16 декабря на стадионе «Атлетику Паранаэнсе». Начало в 03.30 по московскому времени.
Кубок Бразилии
Финал
Первый матч
«Атлетику Минейру» — «Атлетику Паранаэнсе» — 4:0 (2:0)
Голы: Халк, 24, с пенальти, Кено, 35, Эдуардо Варгас, 56, 69
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