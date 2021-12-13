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Гол Халка помог «Атлетику Минейру» разгромить «Атлетику Паранаэнсе» в первом матче финала Кубка Бразилии

01:27
«Атлетику Минейру» — «Атлетику Паранаэнсе» — 4:0. Фото Twitter
«Атлетику Минейру» — «Атлетику Паранаэнсе» — 4:0. Фото Twitter
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«Атлетику Минейру» победил «Атлетику Паранаэнсе» (4:0) в первом матче финала Кубка Бразилии.

На 24-й минуте счет в матче открыл Халк. Экс-форвард «Зенита» реализовал пенальти. Кено на 35-й минуте забил второй мяч. После этого дубль сделал Эдуардо Варгас. У гостей на 62-й минуте вышел арендованный у «Спартака» форвард Педро Роша.

Ответный матч состоится 16 декабря на стадионе «Атлетику Паранаэнсе». Начало в 03.30 по московскому времени.

Кубок Бразилии

Финал

Первый матч

«Атлетику Минейру» — «Атлетику Паранаэнсе» — 4:0 (2:0)

Голы: Халк, 24, с пенальти, Кено, 35, Эдуардо Варгас, 56, 69

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Евгений Петров все материалы автора
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