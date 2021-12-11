Дуглас Коста в ближайшее время покинет «Гремио»
Нападающий «Гремио» Дуглас Коста в ближайшие недели покинет бразильский клуб. К нему есть интерес из Катара и Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.
В текущем сезоне Коста провел за «Гремио» 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, что 31-летний бразилец выступал на родине на правах аренды. «Гремио» арендовал Дугласа Косту у «Ювентуса».
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