Дуглас Коста в ближайшее время покинет «Гремио»

Нападающий «Гремио» Дуглас Коста в ближайшие недели покинет бразильский клуб. К нему есть интерес из Катара и Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

В текущем сезоне Коста провел за «Гремио» 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что 31-летний бразилец выступал на родине на правах аренды. «Гремио» арендовал Дугласа Косту у «Ювентуса».