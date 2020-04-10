«Неман» и «Белшина» сыграли вничью, в матче приняли участие три россиянина

«Неман» и «Белшина» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Белоруссии — 1:1. В составе клуба из Гродно вышел российский воспитанник «Зенита» Андрей Васильев. Команду из Бобруйска вывел на поле российский капитан Евгений Скобликов, также в ее составе появился Михаил Башилов.

«Белшина» набрала первое очко в сезоне и занимает последнее место в таблице. На счету «Немана» 5 очков и 8-е место.

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4-й тур

«Неман» — «Белшина» — 1:1 (1:0)

Голы: Кадимян, 42 (1:0). Ковель, 59 (1:1).

«Неман»: Дударь, Васильев, Хвалько, Стойкович, Кантария, Забелин, Слабашевич, Якимов (Вегеря, 84), Марушич (Жуковский, 66), Рассадкин, Кадимян.

«Белшина»: Харитонович, Грек, Одеоибо, Соланович (Кучинский, 90), Ясюкевич, Рочев, Скобликов (Рекиш, 87), Башилов, Глебко, Бордуков, Ковель (Маляров, 81).

Предупреждения: Васильев, 13. Стойкович, 28. Вегеря, 90+3. Грек, 90+4.

Судья: Дмитриев.

10 апреля. Гродно. Стадион ЦСК «Неман».