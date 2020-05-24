БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. Победный гол забит на 121-й минуте

БАТЭ стал обладателем Кубка Белоруссии-2019/20. В решающем матче клуб из Борисова встретился с действующим чемпионом Белоруссии брестским «Динамо».

Единственный мяч провел защитник Захар Волков в добавленное время ко второму дополнительному тайму.

В составе БАТЭ сыграли бывшие футболисты российских клубов Станислав Драгун («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург»), Павел Нехайчик («Динамо», «Томь», «Оренбург»), Максим Скавыш («Балтика»), Игорь Стасевич («Волга»), Егор Филипенко («Спартак», «Сибирь»).

«Динамо» вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк.

БАТЭ стал единоличным лидером по количеству Кубков Белоруссии — на счету команды данных четыре трофея. Еще четыре клуба, включая брестское «Динамо», завоевывали Кубок по три раза.

Кубок Белоруссии

Финал

БАТЭ — «Динамо» Брест — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Волков, 120+1.

БАТЭ: Чичкан, Настич, Филипович, Волков, Филипенко (Копитович, 42), Яблонский, Драгун, Стасевич, Нехайчик (Милич, 65), Бага (Видлюмссон, 101), Скавыш.

«Динамо»: Игнатович, Кики, Павловец, Витус (Веретило, 105), Быков, Кисляк, Нойок, Юзепчук, Савицкий, Гордейчук (Лаптев, 70), Милевский (Кривец, 106).

Предупреждения: Нойок, 82. Кисляк, 86. Кики, 90+2. Бага, 93. Копитович, 104.

Судья: Кургхели.

24 мая. Минск. Стадион «Динамо».