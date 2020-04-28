Ахрик Цвейба: «Чемпионат Белоруссии по телевизору выглядит незрелищно»

Известный в прошлом футболист сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрик Цвейба поделился мнением о чемпионате Белоруссии. Ранее некоторые специалисты критиковали его уровень.

- Очень важно эстетическое восприятие футбола, — цитирует Цвейбу «Прессбол». — Возможно, у вас старые поля. По телевизору все выглядит как-то незрелищно. Вот даже матч с «Витебском». Темп игры, передачи, «стеночки», подключение третьего — были очень хорошие моменты... При классном стадионе, камерах разного вида и полных трибунах эстетически игра смотрелась бы по-другому.



Дело в том, что в российском чемпионате сегодня арены очень хорошего качества. В стране прошел чемпионат мира. Безусловно, премьер-лига выше уровнем. Но и у вас есть команды, которые не затерялись бы там. Кто-то пишет: белорусский чемпионат не смотрится. Но опять же многое зависит от показа. Современные стадионы оснащены разными камерами, есть хорошие повторы. А у вас, иногда складывается ощущение, всего одна камера, сбоку. В частности, на домашних матчах «Ислочи». Но в целом я получил удовольствие от воскресного поединка. Он вышел зрелищным.

— Какие именно команды, на ваш взгляд, не затерялись бы в премьер-лиге?

— Могу назвать те, которые видел в деле. Это брестское «Динамо». Та же «Ислочь», возможно. Они могли бы там играть. Команды три-четыре можно было найти. И они были бы, наверное, в середине. Возьмем для примера еще и БАТЭ. Эта команда ведь выступала в Лиге чемпионов, показывала хороший футбол.