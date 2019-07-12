Защитник сборной Алжира ударил себя рукой соперника, пытаясь заработать фол. Видео

Защитник сборной Алжира Рами Бенсебаини отметился грязным поступком в 1/4 финала Кубка Африки против Кот-д'Ивуара. 24-летний алжирец схватил руку Вильфрида Заа и ударил ей себя по лицу. Игрок упал, пытаясь привлечь внимание судьи. Арбитр не стал наказывать игроков.

В итоге, алжирцы вышли в 1/2 финала турнира, выиграв в серии пенальти.