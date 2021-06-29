Одна из учениц Тутберидзе вернулась. Но это не Загитова

ISU опубликовал распределение фигуристов по этапам «Гран-при», и в документе много интересных деталей.

После сезона фактического локаута в международном фигурном катании Международный союз конькобежцев полон решимости провести настоящую предолимпийскую серию «Гран-при». Сегодня на сайте ISU был опубликован список участников коммерческой серии с расписанием этапов. Старт серии — 22 октября в Лас-Вегасе, заключительный этап — и это первая важнейшая новость — в Сочи 26-28 ноября. Финал — в Осаке 9-12 декабря.

Полное расписание:

22.10 — 24.10 Skate America — Лас-Вегас, США

29.10 — 31.11 Skate Canada — Ванкувер, Канада

05.11 — 07.11 Cup of China — Чунцин, Китай

12.11 — 14.11 NHK Trophy — Токио, Япония

19.11 — 21.11 Internationaux de France — Гренобль, Франция

26.11 — 28.11 Rostelecom Cup — Сочи, Россия

09.12 — 12.12 Финал «Гран-при» — Осака, Япония

Таким образом, Rostelecom Cup после нескольких лет в московском «Мегаспорте» перенесен на российский юг. «СЭ» недавно писал о проблемах с проведением соревнований на ходынской арене после переезда туда хоккейного «Спартака». Вероятно, в последующие годы мы будем видеть все больше фигурнокатательных мероприятий в российских регионах. Это не может не радовать.

Российский состав

Россиян на данный момент в серии по 9 одиночников и одиночниц, 6 пар и 7 танцевальных дуэтов. Но скорее всего, квота расширится за счет дополнительных мест на этапе в Сочи. Состав сборной России выглядит следующим образом:

Мужчины. 2 путевки: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Артур Даниелян. 1 путевка: Андрей Мозалев, Петр Гуменник.

Женщины. 2 путевки: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Ксения Синицына. 1 путевка: Майя Хромых, Софья Самодурова.

Пары. 2 путевки: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Алина Пепелева/Роман Плешков, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

Танцы. 2 путевки: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозов/Иван Багин. 1 путевка: Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Основанием для отбора фигуристов служил предыдущий чемпионат мира, лучшие личные результаты двух последних сезонов и мировой рейтинг. Также набирались медалисты юниорского чемпионата мира и победители финала юниорского «Гран-при».

В целом в состав попали все лучшие, однако особенности отбора могут оставить некоторые вопросы. Сенсация — получение Синицыной сразу двух этапов после фактического пропуска всего предыдущего сезона. Казалось бы, куда более статусным Хромых и Самодуровой досталось лишь по одному — но шанс на второй этап в Сочи у Майи приличный.

У мужчин то же самое: Мозалев, да и Гуменник не кажутся слабее, чем Самарин, Даниелян или Самсонов. А вот в парах, наоборот, мегасправедливое распределение: шести парам раздали по два этапа. Правда, напрягает отсутствие Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова, которые и до этого долго восстанавливались от травм.

Что с Загитовой и Медведевой?

А вот их отсутствие вряд ли уже кого-то напрягает. И Алина, и Евгения имели право на участие в серии «Гран-при» — они все еще находятся в топ-24 мирового рейтинга ISU за счет баллов, набранных в предыдущие сезоны (Загитова в марте 2021-го была 9-й, Медведева — 13-й). Но для приглашения им надо было хотя бы обозначить желание возобновить/продолжить выступления в фигурном катании. Никаких официальных документов от фигуристок, судя по всему, федерация не получила — и как-то никто не удивлен ведь, не правда ли?

Остается теоретическая возможность их приглашения в Сочи на «Гран-при России». Но как мы можем догадаться, если их и пригласят, то в лучшем случае на показательные выступления. На большее, судя по всему, многочисленным фанатам рассчитывать не стоит.

Зато одна важная персона в Сочи уже заявлена. Это ученица Тутберидзе Элизабет Турсынбаева, которая не выступала на высшем уровне со своего великого проката на чемпионате мира 2019 года. Тогда она завоевала серебро первым в истории женским взрослым четверным сальховом. И кажется, спустя 2,5 года восстановления от травм 21-летняя казахстанка собирается вернуться. Не Алина и Женя, так Лиза.