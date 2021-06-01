Загитова приехала тренироваться в Новогорск. Ну теперь-то точно вернется?

Вряд ли олимпийская чемпионка решила зайти в олимпийский сезон действующей спортсменкой.

Фигурное катание отходит от спячки. Вчера официально завершилось трансферное окно, которое, если присмотреться, было не менее бомбическое, чем прошлогоднее. Также вчера на федеральную базу в Новогорске заехала главная группа страны — тренера Этери Тутберидзе. Так об этом сообщила официальная страница Вконтакте.

На подмосковной базе будут тренироваться все основные звезды группы, среди которых шесть претенденток на три места в сборной, там будут ставиться олимпийские программы. Но наибольший интерес вызвало Instagram-видео Алины Загитовой, которая намекнула на присутствие в Новогорске съемкой беговых дорожек. Разумеется, это породило воодушевленную реакцию — мол, зря ее списывают со счетов, раз пляжам она предпочла тренировки.

Алина Загитова, судя по всему, в Новогорске. pic.twitter.com/w1OXMaqk7X — DmitriKouznetsov (@Lublinec93) June 1, 2021

Приезд Загитовой не значит ничего

Вице-чемпионка мира Алена Леонова призывает не делать далекоидущих выводов из приезда Загитовой.

— Алена, теперь можно говорить, что раз Загитова решила не на море ехать, а в Новогорск, то она ближе к возвращению в спорт?

— Может, она на море просто позже поедет. (смеется) Я бы не делала из этого события глобальных выводов, по сути это не значит ничего. Она может приехать поставить показательный номер, например.

— То, что она приезжает, не попав в сборную — здесь есть странности?

— Алина Загитова — человек, который, наверное, столько сделал для нашего фигурного катания, что может приезжать в Новогорск без каких-то дополнительных условий. Хотя очевидно, что не каждый спортсмен может взять и приехать на базу. Меня, например, там никто просто так не примет. Но в случае с Алиной, думаю, все справедливо.

Тренировалась Загитова под камеры телеканалов и в прошлом году. Тогда она анонсировала приезд на базу сборной, но завершилась история снятием со всех турниров, кроме капитанства на Кубке Первого канала. Хотя желание поддержать себя в форме в любом случае похвально. Все же мы за ЗОЖ, в конце концов. На словах уж точно.

Могла ли Загитова приезжать после выпадения из сборной?

Еще один вопрос — на каком основании Загитова находится на базе сборной России? Ведь в самой сборной ее теперь нет. Строго говоря, это не единственный случай в команде Тутберидзе. Фотографии из Подмосковья выкладывала Елена Костылева, которой только 9 лет — а списки сборной начинаются с 10-летнего возраста. Так что она по идее не может быть в национальной команде — а тренироваться приехала.

Как свидетельствуют документы и источники, формальных ограничений на заезд спортсменов в Новогорске нет. Если нет загрузки по местам, на нее могут приезжать клубные футбольные и хоккейные команды — это подтверждало и руководство УТЦ. Так, например, сделал два года назад хоккейный СКА, в котором далеко не все игроки являлись сборниками, да и иностранцев хватало. Просто расценки зависят от того, есть ли мероприятия в Едином календарном плане Министерства спорта. А в теории в Новогорск может заехать хоть Майкл Фелпс или Усэйн Болт — только для них расценки будут выше, чем для Загитовой.

Другими словами, президент федерации Александр Горшков был прав, когда говорил о «полном праве» Загитовой тренироваться в Новогорске. Скорее всего, все решилось на уровне федерации — важно, какой список она подала на заселение. Но теоретически Алина могла снять себе номер сама, и в этом нет проблемы.

Что с Олимпиадой?

Приезд Загитовой наложился на недавнюю дискуссию о том, могут ли они с Евгенией Медведевой поехать на Олимпиаду. Тот же Горшков сначала неожиданно заявил, что олимпийской чемпионки в Пекине точно не будет. Затем сказал, что-то же самое ждет и серебряную призерку ОИ-2018. Заявление вызвало неоднозначную реакцию — непонятно, откуда взялись такие подробности за 9 месяцев до Олимпиады, когда годами в случае многих фигуристок мы не знаем, выступают ли они в принципе. Да и мало ли что может произойти за 9 месяцев. Может, ребенок родится, а может, лутц+риттбергер.

В итоге через пару часов глава ФФККР дезавуировал собственные заявления, сославшись на провокацию со стороны СМИ. Так или иначе — осадок остался. Но, если таким образом Александр Георгиевич промотивировал Загитову на тренировки и бег с собакой по Новогорску, — вот тогда это действительно гениально. Так ведь и до Пекина доедет.