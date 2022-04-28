Их тандем был великим, но развалился за часы. Как российские тренеры сделали американцев крутыми в танцах на льду

В фигурном катании немало историй тренерских тандемов. Случаев, когда иностранные специалисты поднимают спорт в чужой для себя стране, также огромное количество. Но биография Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда даже в этой череде историй явно выделяется. Не готовые мириться с советской системой, эти люди уехали в США, где создали сильнейшую школу в мире по танцам на льду. Несколько десятилетий их ученики были в числе лучших, а право попасть в кандидаты на просмотр еще нужно было доказать. Все изменила цепочка недопониманий и нелепых случайностей, после чего дуэт распался, а вместе с ним ушли и времена величия. Так что же все-таки случилось?

Сильнейший тренерский тандем прошлого десятилетия

Если хотя бы немного интересуетесь фигурным катанием, то имена Тессы Виртью и Скотта Моира наверняка на слуху. Если чуть напрячься, то вспомните и Мэрил Дэвис с Чарли Уайтом. Все-таки они побеждали на родной нам Олимпиаде в Сочи! Этих величайших фигуристов подготовили Марина Зуева и Игорь Шпильбанд — российские тренеры, которые реализовали весь свой потенциал в США. В момент пика их карьеры пары Зуевой и Шпильбанда соревновались исключительно сами с собой, претендуя порой и на весь пьедестал. Собственно, и Виртью/Моиру с Дэвис/Уайтом равных практически не было. Майя и Алекс Шибутани, Танит Белбин и Бенджамин Агосто, Мэдисон Чок и Эван Бейтс — продолжать список известных учеников можно долго. Но сегодня хотелось бы подробнее остановиться не на них, а собственно на тренерах.

Истории Зуевой и Шпильбанда имеют немало любопытных пересечений. Оба были талантливы как спортсмены, но не реализовали свой потенциал. Оба не без скандала покидали СССР. И оба поначалу с трудом осваивались в Америке. Как спортсменка Марина Зуева тренировалась в группе Елены Чайковской. Карьера одиночницы не задалась, и практически сразу Чайковская определила Зуеву в танцы. Ее партнером стал Андрей Витман, лучший на тот момент одиночник страны. Витман выбрал танцы, поскольку после травмы не мог исполнять как прежде многооборотные прыжки, а в танцах прыгать не требуется. Ребята быстро нашли контакт друг с другом и в первый же совместный сезон взяли бронзу чемпионата СССР. И все же выйти на серьезный международный уровень им не удалось. Пиком карьеры стали пятые места на чемпионатах Европы и мира, после чего Витман решил завершить карьеру.

Марина Зуева (слева) с фигуристами Майей и Алексом Шибутани. Ксения Нуртдинова

Выступление в ледовом театре Тарасовой и дерзкий побег из СССР

Вместе с ним уходит из спорта и Зуева. Шпильбанд в это время — фигурист ЦСКА. В команде Людмилы Пахомовой и Геннадия Аккермана он был любимчиком тренеров, и на его дуэт с Татьяной Гладковой делали серьезную ставку. Они прогрессировали в очень короткие сроки и уже на третий совместный сезон стали вторыми на юниорском чемпионате мира. В 1983 году пара и вовсе стала лучшей в мире в своем возрасте, правда, триумфального перехода во взрослые не случилось. Гладкова тяжело переживала период пубертата, а другую партнершу Шпильбанду подобрать не могли. Последней каплей стала трагическая смерть тренера Пахомовой в 1986 году — Игорь не выдержал такого удара, поскольку у него была с ней тесная эмоциональная связь. Он уходит из любительского спорта в новый, «профессиональный» — так тогда называли ледовые шоу.

С 1987 года Шпильбанд — в ледовом театре Татьяны Тарасовой «Все звезды». Вместе с ним Игорь ездит с гастролями по всему миру и, путешествуя, видит своими глазами все недостатки советской системы. Все мысли Игоря заполнила идея о переезде в США, и к началу 1990-х Шпильбанд решился на дерзкий побег. Официально их отпустить еще никто не мог (и не хотел), поэтому Игорь во время выступлений в Нью-Йорке вместе с женой Вероникой Першиной (тоже фигуристка, выступала в парном катании с Маратом Акбаровым), а также Гошей Суром и Еленой Крыкановой ушел из гостиницы и не вернулся обратно. Сжечь все мосты и начать новую жизнь — резкий поворот, который случился и в карьере Зуевой. После того как Марина перестала выступать, тренер Чайковская предложила ей работу хореографом. Для этого Зуева поступила в ГИТИС — на курсы балетмейстера Ростислава Захарова.

Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина с тренером Марией Зуевой. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Плевок в лицо Чайковской и заговор против Станислава Жука

Сотрудничество с Чайковской было успешным, но без конфликтов не обходилось. В какой-то момент Марина решает порвать все связи с человеком, бок о бок с которым прошла практически всю спортивную жизнь. Поговаривают, что Зуева даже плюнула в лицо бывшему тренеру в порыве гнева! После такого инцидента молодого хореографа никуда не брали, и Станиславу Жуку больших трудов стоило договориться с руководством ЦСКА, чтобы Марину определили в группу начинающих. Она работала со вновь созданными дуэтами, и первая пара, для которой Зуева стала готовить программы на постоянной основе, — Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Их отношения быстро перешли из категории «тренер — ученик» в теплые дружеские, и это повлияло в том числе и на работу. Марина тонко чувствовала своих подопечных и подготовила для них номера, ставшие на долгие годы классикой мирового фигурного катания.

«Лунная соната», «Вокализ» и «Ромео и Джульетта» — даже спустя 30 с лишним лет люди восхищаются этими постановками в интернете. Дружеские отношения Гордеевой с Зуевой сыграли затем ключевую роль в жизни обеих женщин. Екатерина призналась в одном из разговоров с Мариной, что Жук подходил к ней с не самыми очевидными просьбами и намеками. На тот момент Гордеевой было всего 14 лет. Зуева и сама сталкивалась с неспортивным отношением Жука, но мало что могла сделать — авторитет Станислава в фигурном катании СССР был грандиозным. Но домогательства к любимой ученице оказались последней каплей. Марина знала, что вопросы к Жуку есть почти у всех его учениц, текущих и бывших. И стала инициатором коллективного письма против него в ЦК Компартии Советского Союза. Подписал письмо и партнер Гордеевой Гриньков — у него уже зарождались к Екатерине романтические чувства.

Письмо фигуристок с доносом на своего всемогущего тренера совпало с эпохой гласности и перестройки. Так что по духу времени руководство страны встало на сторону спортсменок, и Жука отправили на не самую почетную пенсию, пусть и до уголовного преследования дело не дошло. Оставаться в СССР после начала такой «гражданской войны» Зуева уже не могла и поехала в Канаду. В Оттаве она тренировала местные пары, одиночницу Карин Кадеви и своего сына Федора Андреева. «Работы не было совсем», — тяжело вспоминает Марина первые годы за океаном. Помогли переезды советских звезд за рубеж. Сначала Гордеева с Гриньковым решают вернуться в любительский спорт к своему главному тренеру в жизни, чтобы выиграть с Зуевой еще одно золото Олимпиады. Следом за ними приезжают и другие наши чемпионы.

Фигуристы Скотт Моир и Тесса Виртю с тренерами Мариной Зуевой и Игорем Шпильбандом. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Встреча в Детройте и эпоха величия

Гордеева с Гриньковым совершили невозможное. Вернулись спустя четыре с лишним года простоя и выдали невероятный сезон. В один год выиграли чемпионаты России, Европы и мира, но главное — Олимпиаду в Лиллехаммере. И даже в статусе двукратных олимпиоников они планировали продолжать кататься, но во время тренировки Сергей (на тот момент уже муж Екатерины) умирает от внезапного инфаркта. Зуева уговаривает Гордееву остаться и выступать в ледовых шоу как одиночница — в память о муже. Примерно в эти же годы свою тренерскую карьеру начинает и Шпильбанд. Он открыл небольшой каток в Детройте и долго не мог снискать успеха, пока в США из Канады не переезжает Зуева. Она также выбирает в качестве нового места жительства Детройт, и логичным шагом двух российских тренеров в Америке стало решение объединить усилия и собрать общую команду.

Начало двухтысячных — время расцвета тренерского тандема Шпильбанда и Зуевой. Их первая большая пара — Танит Белбин и Бенджамин Агосто. В 2002 году Белбин и Агосто впервые стали чемпионами мира среди юниоров, а четыре года спустя завоевали серебро на Олимпийских играх в Турине. Этот успех быстро сделал каток одним из самых популярных в стране, и вскоре к Игорю с Мариной пришли и ученики всей их жизни — Тесса Виртью и Скотт Моир. Их Зуева нашла во время просмотра детских соревнований в Канаде. Шпильбанд ездил по юниорским турнирам США, где встретил Мэрил Дэвис и Чарли Уайта. Канадский и американский дуэты на десять с лишним лет оккупировали высшие ступеньки пьедестала мировых соревнований и конкурировали исключительно друг с другом. Зуева отвечала за презентацию, Шпильбанд — за технику. Казалось, что это идеальный дуэт, который будет жить вечно.

Тяжелый разрыв и призрачный шанс на воссоединение

Но нет ничего вечного в этом изменчивом мире. Напряжение между Зуевой и Шпильбандом росло постепенно. Говорят, у них были разные взгляды на тренировочный процесс, но важнее всего, что Игорь стал договариваться о привлечении новых учеников без согласования с Мариной. Подобного Зуева принять уже не могла. «Игорь без моего согласия принял решение иметь своих личных учеников, которых бы он тренировал отдельно от меня. Я в этом вопросе занимаю четкую позицию: это конфликт интересов. Он просто захотел открыть свой собственный бизнес внутри нашего общего бизнеса. Это профессионально неправильная идея», — объяснила свою позицию Зуева. Шпильбанд все отрицал, но было уже поздно — тандем распался. Как при разводе родителей, ученикам предоставили свободу выбора: остаться с Мариной или уезжать вместе с Игорем. Почти все выбрали Зуеву.

Для Шпильбанда это был удар. Он остался без учеников и катка и с большим трудом нашел себе место в небольшом городке Нови. Где начинал, по сути, все с нуля, в то время как Зуева продолжала пожинать плоды их совместной с Игорем работы. Игры в Сочи прошли под ее знаменами, после чего Марина переманила от Шпильбанда талантливых итальянцев Анну Каппеллини и Луку Ланоте. Правда, в итоге от разрыва пострадали оба специалиста, и ставшее вакантным место гегемона занял каток в Монреале. Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон перевернули игру со своей парой Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, а затем собрали остатки величия Шпильбанда и Зуевой. Виртью с Моиром и Мэдисон Чок/Эван Бейтс, их последний совместный дуэт, также перешли под крыло команды Монреаля.

В таких условиях Зуева со Шпильбандом вынуждены были переключиться на работу с россиянами, правда, пока без очевидных успехов. Поговаривают, что Игорь консультировался по паре Диана Дэвис/Глеб Смолкин с Зуевой при посредничестве Этери Тутберидзе. Если это действительно так и дочь Этери сможет объединить вместе после тяжелого расставания двух великих тренеров, то уже хотя бы за это ее вклад в мировой спорт будет трудно переоценить.