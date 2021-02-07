И кажется, других вариантов тут быть не могло

Кубок Первого канала

Красная машина (Загитова) — Время первых (Медведева) — 2634,95:2606,21

«Красная машина» не могла не выиграть. Такова сегодняшняя реальность — слишком это победоносный бренд. В последние часы шли споры о том, насколько было справедливо заменить жеребьевку на драфт. В сухом остатке, пожалуй, вопросы вызывали «посев» и смена правил в последний момент. Но сказать, что интрига была убита, нельзя.

Сегодня «Время первых» должно было пуститься в погоню за конкурентами и к женскому турниру навязать борьбу. А там чем черт не шутит... Вдруг Трусова с Туктамышевой переборют двух звезд Тутберидзе Валиеву и Щербакову, а у Хромых включатся ультра-си против каскадов 3+2 у Усачевой.

«Космонавты» действительно побежали за добычей, но, видно, забрало запотело. Уже в танцах возникли первые проблемы. Степанова/Букин, конечно, едва не установили мировой рекорд с 224,95 балла, но остальные члены команды были далеко. После выступления Скопцовой и Алешина Медведева уже впрямую сказала во время объявления оценок: «Очень мало». После танцев отставание сократилось до 14,8 балла.

Гений Кондратюка и 300 баллов Коляды

Но тут резко чудеса стали творить мужики. Да такие, что довели Медведеву до слез. Кондратюк сделал 7 февраля главным днем своей карьеры, набрал 196 баллов с тремя квадами. Для него этот турнир по-настоящему важен — Кондратюк из малоизвестного выскочки превращается в претендента на место в сборной на чемпионате мира и Олимпиаде. После он, немного стесняясь, ворвался в эфир Первого канала, а затем вышел к прессе. И сказал, что уже доводил женщин до слез прокатами, а мысли о чемпионате мира закрадываются в голову. Да простит Александр Самарин, но, кажется, у ЦСКА нашлась замена Саше. Вот так стремительно меняются события.

Коляда был следующим. Стартовал неожиданно с сальхова — и практически его сделал. Далее были спокойно отштампованные тулупы, но потом Михаил подустал и завершил программу двумя степ-аутами — на акселе и риттбергере. Могло бы быть больше, но одно из приземлений чемпион России талантливо замаскировал под «кораблик». Чуть проиграл Кондратюку в произвольной, но в итоге все-таки добрал до 300 баллов, впервые в карьере. Еще одна монеточка в копилку медальных перспектив Пекина.

Фантастические результаты Коляды и Кондратюка резко изменили расклад. Теперь 18,7 балла вели уже «Время первых».

Пары выступили сегодня, пожалуй, лучше всех. С мелкими огрехами, но все прокаты были качественными. Итого перед женщинами команда Медведевой вела 24,06 балла.

Чистая Валиева едва не дотянулась до 270

И тут началось. Все эти баллы фактически обнулила Камила Валиева. Это был действительно исторический прокат, который после Пекина, возможно, будут крутить в нарезках типа «путь к золоту». Тройной аксель, тулупы 4+2 и сольный четверной тулуп — все они были сделаны на зубах. Первый квад Камила спасла буквально нечеловеческим усилием. И что важно, потом не потеряла в «физике» и исполнила все остальное. Итог — 269 баллов и несущий на руках до скамейки Ягудин. Затем олимпийский чемпион попытался запустить «волну», но публика была квелой. Зал, по сути, даже не встал, хотя Камила заслуживала.

Хромых, конечно, делать те же четверные прыжки пытается, но получились «бабочка» и падение. Слишком неравны были силы, и не факт, что Косторная положение бы спасла.

Говорили, что утренняя тренировка учениц Тутберидзе была одной из худших в сезоне. Падали буквально все, и всё было так плохо, что тренер даже собрала девушек на совещание у бортика по завершении. Но в этом и отличительная черта этого штаба — его представители умеют правильно настроить на старт. Можно быть чемпионом тренировок, а можно — Олимпиады.

Тем более когда даже на время шоу режим лояльности не выключают. Щербакова собралась и допустила всего пару ошибок — с рукой приземлилась на флипе и допустила «бабочку» на риттбергере. За флип с рукой на графике первоначально даже высветились плюсовые оценки. Не факт, что мы узнаем окончательные — официально протоколы не публикуют. Потому что «шоу».

Но шоу вполне себе принципиальное. К концу фигуристы уже организовывали перекличку с трибунами и пытались переорать друг друга.

Трусовой было важно показать эмоциональную устойчивость в ответ на достижения соперниц. Получилось спорно. На первом лутце Александра упала, на втором умело превратила степ-аут в ойлер и коснулась рукой. Но сильный отыгрыш был во второй половине программы, где Трусова немного неожиданно ударила чистым квадтулупом. Чистых четверных с повышающим коэффициентом 1,1, который дают за последние три прыжковых элемента, мы не видели давно. Итого 162 балла — вполне достойно. Но завершила прокаты своими 155 пунктами Усачева.

Итого лидирующая группа девушек выглядит так:

1. Валиева — 269,44.

2. Щербакова — 251,95.

3. Трусова — 241,19.

4. Усачева — 235,88.

И это значит — что к Олимпиаде Этери Тутберидзе может собрать новый триумвират. Некоторым на трибуне после проката Трусовой показалось «мало!». Более того ­- перед Усачевой довелось услышать крик: «Смотрите ребра!» Но сказать, что сегодня была какая-то враждебная атмосфера, нельзя. Но ей, видимо, суждено вернуться на финале Кубка России.

А воскресенье многое было во многом запрограммировано. Как, наверное, обычно и бывает в шоу.