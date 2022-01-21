Веселая фигуристка из Индии Тара Прасад — о том, как ее коньки путают с оружием.

Кого особенно любят зрители на соревнованиях, так это представителей жарких стран в зимних видах спорта. Венесуэльские лыжники, ямайские бобслеисты, бразильский фигурист на универсиаде — такие моменты врезаются в память даже сильнее, чем победы фаворитов.

На чемпионате четырех континентов, который сейчас проходит в Таллине, есть фигуристка из этой когорты. 21-летняя индианка Тара Прасад — новая история преодоления в фигурном катании, которая может раскрутиться к 2026 году до участия в Олимпиаде.

Родилась Тара в США, но старается жить на две страны — почти все родственники, за исключением отца, находятся в Индии. В прошлом сезоне она брала музыку из Болливуда, свои платья Прасад украшает национальными орнаментами и украшениями, сама ставит себе программы — потому что денег на хореографа нет. Символично, что в индуизме «прасад» — подношение богу. Пока высшие силы ей действительно благоволят: в Таллине она набрала высокие 43,31 балла в короткой программе, пусть и заняв последнее, 20-е место. Тем не менее она сделала аксель два с половиной и зашла на несколько тройных прыжков, который приземлила с недокрутами.

Фигуристка из Индии (да-да) Тара Прасад постепенно привыкает к интервью. Говорит, хочет в 2026-м оказаться в Милане на Олимпийских играх. pic.twitter.com/43PeX074RV — Lublineс93 (@Lublinec931) January 21, 2022

На Олимпиаде мы ее не увидим из-за жестких правил отбора в фигурном катании, но от этого ее история не становится слабее. В интервью «СЭ» Прасад рассказала о том, как в Индии принимают ее занятия странным видом спортом, и назвала Елизавету Туктамышеву своим кумиром.

— Тара, индийская фигуристка — согласитесь, звучит необычно. Как так получилось?

— Я родилась в США, так что именно там я начала заниматься фигурным катанием и там тренируюсь. Все было просто — мои родители взяли меня на каток, и началось. Мне понравилось, я продолжила этим заниматься. Но мой, так скажем, домашний город в профиле ISU — Ченнай, я гражданка Индии, там живут мои родственники, туда я тоже иногда приезжаю. Но тренируюсь почти круглый год в США.

Иногда мои коньки путают с кинжалами

— Как индийцы воспринимают то, что вы фигуристка? Удивляются?

— Им нравится, потому что это необычно, не как у всех. В Индии есть только один маленький каток в Дели, он по размерам где-то половина таллинского. Так что у нас не так много фигурного катания в стране (улыбается). Но когда слышат, что я еду на какой-нибудь чемпионат, то поддерживают.

Но бывают и другие ситуации. Иногда коньки путают с оружием. Такое бывало на таможенном контроле в аэропорту. Лезвия же острые. И меня спрашивают: «Это что, кинжал такой?» Потому что они просто не видели никогда коньков в своей жизни. Так что каждый раз, когда я приезжаю на чемпионат Индии, проход через аэропорт — это забавно и волнующе. Потому что мне приходится объяснять: да, я фигуристка, люди!

— И чемпионат Индии проходит на этом мини-катке?

— Да. Приезжают несколько человек, в моей возрастной группе было пять человек — для других стран это мало, но для нашей страны это огромное число.

— И как вы прыгаете на нем?

— Ну, ты просто выходишь и делаешь (смеется).

— Видел людей из Индии на трибунах, это ваши родители?

— Ого. Нет, со мной здесь только тренер. Я не знаю, кто это.

— Но ваши родители наверняка вам сильно помогали. Как вы ищете средства? Фигурное катание — дорогой вид спорта.

— Да. Приходится искать спонсоров. И сейчас индийское правительство мне помогает настолько, насколько может. Они делают все возможное. Этого недостаточно, чтобы покрыть все затраты, но надо ценить уже то, что для меня делают. Фигурное катание — не самый популярный вид спорта в Индии.

— С крикетом не сравнить.

— О да, все деньги идут только на крикет! Все только о нем и думают. Что касается родителей, мама работала врачом, но потом ушла с работы, чтобы найти более стабильную и высокооплачиваемую и помогать мне. Мой отец в США тоже мне помогает. По сути, все родственники работают и помогают мне.

— А врачом в Индии не заработать больших денег?

— Можно заработать, зависит от специальности. Но она хотела найти работу с более регулярным графиком, что ли.

— Есть ли хоть какой-то шанс, что вы поедете на Олимпиаду в Пекине? Какая-нибудь wild card?

— Я очень хочу отобраться на Олимпиаду-2026, теперь это моя цель! Но на эту Олимпиаду не смогу, к сожалению. Можно было квалифицироваться либо через чемпионат мира, либо на Nebelhorn Trophy. Я пыталась в прошлом году, но не получилось.

<br>

Очень ценю все, что делает Тутберидзе

— Кто для вас пример среди фигуристов, кумир?

— Ким Ю На. Из действующих... Туктамышева! Она же наконец-то едет на Олимпиаду, да?

— Нет, опубликовали состав, она, к сожалению, в запасе.

— По крайней мере, в этот раз она была очень близка. Она выступает так много лет. Ей 25 лет, да? А все такие молодые, юные. И она с ними борется, пытается снова и снова. Я хочу быть как она (смеется).

<br>

— А у вас хорошие знания о российском фигурном катании. Тренеров каких-то еще знаете, может быть?

— Я слышала об Этери Тутберидзе.

— Хотели бы к ней на сборы?

— А я не знаю, как это сделать, как туда попасть.

— Ну, я могу опубликовать новость, может, она ее прочитает.

— О, круто! В теории — конечно, хотела бы, если есть возможность. Я очень ценю все то, что она делает. Когда появляются талантливые, великие фигуристы, мы должны помнить, что тренер проделал хорошую работу. Так что уважаю всех тренеров, на самом деле, и их труд.