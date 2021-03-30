Кто стоит за успехами чемпионов мира?

Четкая техника, нежность и эстетика, которые принесли Анне Щербаковой первое в карьере золото чемпионата мира, — за всем этим стоят годы упорной работы, которой руководила Этери Тутберидзе. Щербакова — уже третья фигуристка, которая добилась подобной высоты. И вне всяких сомнений — не последняя. В группе Тутберидзе талантливое подрастающее поколение — Камила Валиева, Майя Хромых, Софья Акатьева, Аделия Петросян. А еще вернулась Алена Косторная, которая вполне может восстановить свои сильные стороны. В общем, кто-то из них обязательно когда-то будет с золотом чемпионата мира.

«СЭ» решил вспомнить именитых тренеров, которым удавалось приводить нескольких спортсменов к золоту мирового первенства.

Брайан Орсер

Канадский специалист знает, что такое победа на чемпионате мира, и на собственном, и на тренерском опыте. Под его руководством выигрывали Юна Ким, Хавьер Фернандес и Юдзуру Ханю.

Юна Ким, самая привилегированная спортсменка и медиафигура в Корее, в 2009 году сделала это с чемпионским блеском: она стала первой фигуристкой, набравшей более 200 по новой судейской системе ISU, и просто не оставила шансов соперницам. Ее преимущество над завоевавшей серебро Джоанни Рошетт составило 16,42 балла.

Также Ким была единственной, кто получил от судей восьмерки за компоненты в обеих программах, и единственной, чьи каскады из двух тройных прыжков судьи признавали безупречными на протяжении всего сезона.

Кавалер королевского ордена «За спортивные заслуги» — высшей государственной награды Испании — Хавьер Фернандес заставил поклониться самого Юдзуру Ханю. Товарищи по группе в конце марта 2015 года в Шанхае вели упорную борьбу. Однако в произвольной программе Фернандес оказался сильнее Ханю, который получил травму в январе того же года, но все-таки поехал на мировое первенство. Олимпийский чемпион выиграл короткую, но ошибался в произвольной.

Спустя год ситуация повторилась, и Фернандес вновь стал чемпионом мира. Ханю также дважды выигрывал мировое первенство — в 2014 и 2017 годах. Особенно эффектной получилась победа в Финляндии — там японец стал первым фигуристом, который исполнил три четверных во второй половине программы и установил мировой рекорд за произвольную программу.

Таким образом, ученики Орсера доминировали на чемпионате мира среди мужчин четыре года подряд.

Ютта Мюллер

Некоторые сравнивают немецкого специалиста с Этери Тутберидзе. И сравнение вполне оправданное: строгая на тренировках, фрау Мюллер по-матерински опекала своих учеников на соревнованиях. Сразу всплывают в памяти отношения Тутберидзе с Евгенией Медведевой. И слезы тренера после проката Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате России.

Также Ютта большое внимание уделяла костюмам: сама придумывала дизайн. Но при этом учеников у нее было совсем немного. И у тренера было правило: на чемпионате мира она почти всегда выводила только одного ученика среди одиночников и одного среди одиночниц. Всего ученики фрау Мюллер завоевали 58 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. Касательно чемпионов мира — в карьере немецкого специалиста их было четыре.

Среди них была и дочь тренера — Габи Зайферт, которая выиграла чемпионаты мира в 1969 и 1970 годах. Анетт Петч обладала сильнейшей техникой, за счет которой она создавала большое преимущество в обязательных фигурах, и при этом ее произвольные программы были самого высокого технического уровня. Это привело ее к победам на мировом первенстве в 1978 и 1980 годах.

Были в карьере Мюллер и мужчины-одиночники: Ян Хоффман стал вторым исполнителем тройного лутца в 1974-м, что позволило ему стать чемпионом мира в 1974 и 1980 годах. Но вершиной славы в тренерской карьере Ютты считается двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт.

Техника фигуристки была неплохой для тех времен: спортсменка прыгала тройные тулуп и сальхов, а под пик своей карьеры, перед завоеванием второго олимпийского золота в 1988 году, освоила еще и риттбергер. В то время другие фигуристки исполняли более сложные элементы: в 1978 году Дениз Бильман первой прыгнула тройной лутц, а Мидори Ито в 1988-м — тройной аксель. Но Олимпийские игры в 1984 и 1988 годах выигрывала именно Витт. И одним из секретов успеха был безупречный стиль, к которому приложила руку и фрау Мюллер.

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Алексей Мишин

Алексей Николаевич — профессор во всех смыслах. Свою научную деятельность Мишин совмещает и с тренерской. У него целый ряд публикаций на тему фигурного катания, где рассматриваются и прыжки, и вращения: «Кинематическая структура некоторых движений фигуриста», «Прыжки в фигурном катании» и т. д. Изучив список материалов, кажется, что большее внимание тренер Мишин уделяет именно технике. Так оно и есть.

Долгое время Алексей Николаевич придерживался мнения, что это важнейшая составляющая фигурного катания. Это и видно по его ученикам. Три чемпиона мира под его руководством отличались тем, что сильны технически. Алексей Ягудин выиграл чемпионат мира незадолго до перехода к Татьяне Тарасовой в 1998 году. Но в том же году фигурист пусть и не на мировом первенстве, но впервые в карьере успешно выполняет прыжок ультра-си — тулуп в четыре оборота.

Евгений Плющенко — большой чемпион Мишина. На его счету столько наград, что больше только у танцевальной пары Тессы Виртью/Скотт Мойр. Среди них — целых три победы на чемпионатах мира, две из них — подряд. Немаловажную роль в этих достижениях сыграла техника. Евгений первым прыгнул на соревнованиях каскад четверной тулуп + тройной тулуп + тройной риттбергер (на Кубке России-2002), первым среди мужчин выполнил вращение бильман и сделал каскад тройной аксель + ойлер + тройной флип (2001).

Каскад четверной тулуп + тройной тулуп + тройной риттбергер Плющенко исполнил на победном чемпионате мира в 2004 году, правда, сдвоив риттбергер. Несмотря на мелкую ошибку, именно этот прокат считают одним из лучших в карьере фигуриста.

Для Туктамышевой техника — главный козырь. Тройной аксель, который фигуристка исполняла в короткой программе, помог ей уже после первого дня соревнований оторваться от соперниц на целых 10 баллов. И стал залогом успеха. Примечательно, что это была не разовая акция: фигуристка делает этот элемент до сих пор и не один, а целых три. Да и четверной тулуп уже освоен. Осталось дождаться его на соревнованиях.

Лизу с малых лет называли вундеркиндом. Уже в 12 лет она исполняла чрезвычайно сложные элементы — и аксель в три с половиной оборота, и каскад тройной лутц + тройной тулуп, владела всем арсеналом тройных прыжков и тренировала четверной тулуп. И пусть на соревнованиях все это появилось не сразу, важно то, что поставлено все было настолько хорошо, что чемпионка мира и Европы Туктамышева исполняет все это до сих пор.

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Татьяна Тарасова

Дочь известного советского хоккейного тренера, заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова — легенда в мире фигурного катания. К 2004 году в ее тренерской копилке были в общей сложности 41 золотая медаль на чемпионатах мира и Европы и семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. Что примечательно, сама Тарасова в качестве фигуристки таких успехов не достигла.

Перечислять награды учеников Тарасовой можно долго. Все ее фигуристы были уникальны — каждый по-своему. Ирина Роднина и Александр Зайцев под руководством Тарасовой не проиграли ни одной программы. На чемпионатах мира были непобедимыми с 1974 по 1978 год: общее число их побед выросло до девяти (до нее они выигрывали пять раз).

Танцевальный дуэт Андрея Букина и Натальи Бестемьяновой Тарасова образовала в 1977 году. С сезона-1985/86 пара не проиграла ни одного старта и завершила карьеру после побед на Олимпиаде и чемпионате мира в 1988 году. В копилке пары — четыре победы на мировом первенстве подряд.

В работе с парой Марина Климова/Cергей Пономаренко Тарасова приняла решение кардинально изменить стиль катания, приблизив их к оригинальности французского дуэта Дюшене. До перехода к тренеру паре никак не удавалось выиграть золото на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В итоге мировое первенство покорилось им трижды.

Пара Оксана Грищук/Евгений Платов к Тарасовой пришла в статусе действующих олимпийских чемпионов, а Татьяна Анатольевна сделала их двукратными — первыми в истории танцев на льду. На пути к цели было две победы на чемпионатах мира.

Дуэт Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова стал для Тарасовой особым — они были первыми, кого тренер воспитала самостоятельно. За 10 лет работы — две победы на мировом первенстве.

Были в карьере Татьяны Анатольевны и иностранцы. Японская фигуристка Сидзука Аракава до работы с Тарасовой ни разу не занимала призовых мест чемпионата мира, а в 2004 году обошла двух американок — Сашу Коэн и Мишель Кван. Еще одна японка — Мао Асада — за время сотрудничества с Тарасовой с 2007 по 2010 год также завоевала золото мирового первенства.

Алексей Ягудин уже был чемпионом мира до перехода к Тарасовой (в 1998-м). После работы с ней он довел число побед на мировых первенствах до четырех, одержав еще три победы (1999, 2000, 2002), причем три из них — подряд. Татьяна Анатольевна довела спортсмена до столь желанного олимпийского золота, помимо прочего, создавая для него уникальные постановки.

Короткая программа «Зима», поставленная на музыку группы «Bond», многими экспертами отмечается как эталон с точки зрения хореографии и создания художественного образа на льду. И до сих пор является одной из самых известных постановок во всем мире. Она настолько запала в душу и самому Ягудину, и Тарасовой, что фигурист исполнял ее в 2017 году на юбилейном вечере в честь 70-летия тренера.

Тамара Москвина

Чемпионка во всех смыслах: Тамара Москвина собирала медали и будучи фигуристкой, причем побеждала и как одиночница, и в паре с Алексеем Мишиным. И самое главное, что успехи Москвиной, как и в случае с Этери Тутберидзе, еще будут продолжаться. Совсем недавно победу на чемпионате мира одержали перешедшие к ней минувшим летом Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В ее группе также есть чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые еще завоюют свое золото: они удачно сотрудничали с Москвиной даже после того, как победу одерживали товарищи из той же группы.

Олимпийские чемпионы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе два года подряд побеждали на чемпионатах мира (1998, 1999), Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев — в 1991-м и 1992-м, Ирина Воробьева и Игорь Лисовский — в 1981-м, Елена Валова и Олег Васильев — трехкратные чемпионы мира (1983, 1985, 1988). За 20 лет половину золотых медалей взяли именно ученики Москвиной. Стоит задуматься.

Метод тренера — держать в топе несколько пар — работает и по сей день. На текущее мировое первенство Москвина привезла две топ-пары. И обе имели солидную технику, программы и, главное, шансы на золото. Схема сработала. Тамара Николаевна говорила о ней еще в 2017 году в рубрике «СЭ» «Разговор по пятницам»:

— В 1998-м в Нагано для меня не имело значения, кто из них станет первым. Важно — чтоб это была моя пара! Главными претендентами на золото считались Бережная и Сихарулидзе, но в конце программы случилась ошибка. И выиграли Казакова с Дмитриевым. Если б я держала фаворитами одну пару, вторая психологически точно не была бы готова к победе, — сказала Москвина.

Спустя годы — все по-прежнему. Тамара Николаевна — топ, наши пары — в топе. Ждем новое олимпийское золото. И новые победы на чемпионатах мира.