Нужен ли будет ультра-си на Олимпиаде? Вы удивитесь, но девушки без четверных еще не потеряли все свои шансы

Техника до сих пор играет важную, но не решающую роль.

Этот чемпионат мира многие запомнили тем фактом, что победительница в женском одиночном — Анна Щербакова — не исполнила на турнире ни одного прыжка ультра-си. Тройным акселем Щербакова не владеет, а единственная попытка зайти на четверной закончилась падением. Но сильное отставание по технике от Александры Трусовой, Елизаветы Туктамышевой и Рики Кихиры не помешало Анне занять первое место, и дело не только в ошибках соперниц. Ситуация с успехом Щербаковой вдвойне интересна в связи с тем, что следующий сезон — олимпийский и многие до сих пор не уверены, есть ли шансы у девушки без четверного прыжка на Играх в Пекине претендовать на победу. Спойлер: при соблюдении ряда условий, но вполне есть.

Щербакова выбрала рациональный подход и победила

Сразу после завершения произвольной программы на ЧМ в Стокгольме девушек спросили на пресс-конференции, можно ли на что-то претендовать на Олимпиаде, если в твоем арсенале нет квада. Ответы были практически однозначными — нет, нельзя. Эпоха четверных настала, и от нее уже не убежать.

«За это межсезонье многие девочки еще выучат четверные, так что без них бороться за медаль Олимпиады будет нереально, — сказала Елизавета Туктамышева. — Поэтому, конечно, они мне будут нужны. Конкуренция в женском катании растет, как и у мужчин». «Четверные, конечно, нужны на Олимпиаде. У меня всегда они были вне зависимости от соревнования, и мой план был делать пять четверных. А дальше — посмотрим», — без сомнения сказала Трусова.

Но интереснее слова третьей участницы пресс-конференции — Щербаковой. У нее в программе изначально было три четверных, но в итоге она зашла всего на один, и то неудачно. И вот что она сказала: «Я хотела приехать на чемпионат мира с максимальным контентом, как на турниры в прошлом году. В какой-то момент оказалось, что с тремя четверными я не смогу откатать — хотелось все бросить, опустить руки. Но потом я поняла, что надо отбросить максимализм и приложить все усилия в данных условиях». Далее Анна говорит примерно то же, что и остальные девушки, — что на Олимпиаде квад все-таки будет нужен и она постарается собрать максимальный контент к Играм. Но именно слова про отказ от максимализма и рациональный подход нужно выделить как ключевые.

То есть, по сути, четверной одновременно и нужен, и нет. Здесь нет никакого противоречия — вопрос лишь в выборе тактики на конкретный старт, готовности спортсмена и его возможностях. Именно рационализм позволил Щербаковой победить. Пока Трусова безуспешно гонялась за пятью четверными, Анна разумно оценила свои силы и выбрала тот необходимый набор прыжков, который нужен для успеха на чемпионате мира.

При текущей системе оценки чистота катания важнее сложности

Мы часто любим хвалить спортсменов за попытку обогнать время и добавить сложные элементы в программу без прямой необходимости. Только при существующей системе судейства такой подход может обернуться жестоким разочарованием. К примеру, разберем четверной сальхов — самый нестабильный элемент для Трусовой. На официальных взрослых международных стартах она еще ни разу не исполняла его чисто, один раз чисто выехала с него по юниорам (на ЮЧМ-2018), один раз — на Кубке России и один раз — на коммерческом турнире в Японии (Japan Open). Все остальные семь попыток на крупных стартах завершились падениями. Базовая стоимость четверного сальхова — 9,70, но при неудаче Александра получала за него от 2,3 балла до 6,73 балла. А так как при падении судьи еще в наказание снимают один балл с общей суммы за программу, то получается от 1,3 балла до 5,73 балла. Немного.

Но знаете, что самое интересное? В профессиональной карьере у Трусовой зафиксированы всего три попытки чистого тройного сальхова, и каждая из них принесла ей равное, если не большее, количество баллов, как четверной с падением. От 5,54 балла до 6,14. Если добавим в расчет требование ISU ограничить возможность ставить высокие компоненты прокату с падением, негативное влияние на физическое и эмоциональное восприятие и скептическое отношение судей, то чистый тройной в 99% случаев выгоднее неудачного четверного. Особенно идеально — чистый тройной.

Такие расклады стали возможны после реформы в судействе 2018 года, когда оценки за качество исполнения элемента (GOE) перевели из градации +3/-3 в систему +5/-5. То есть теперь у судей есть возможность как максимально поощрить за идеальное исполнение элемента фигуристку, так и наказать за незаметные ошибки. Ярче всего это видно по Алене Косторной и ее акселю. На «Гран-при Франции» она исполнила тройной аксель с едва заметным (многими и оспариваемым) недокрутом и в результате получила за элемент 6,13 балла. Это всего лишь на балл с лишним больше, чем ее чистый двойной, за который она получает 4,95.

Еще раз: речь о визуально чистом исполнении прыжка! Кейс, при котором короткая программа Косторной с тройным акселем, но небольшой спорной помаркой набрала меньше баллов, чем идеальная короткая с двойным, многих ввел в замешательство. Сама Алена и вовсе поддалась эмоциям, выдав незабываемую фразу: «И зачем я старалась?» Но дело тут не в конкретной фигуристке, а в системе, которая сейчас нацелена на качество, а не количество.

Новая система обязывает тренеров и спортсменов просчитывать наперед

Лучше всего это объяснял в 2019-м сам автор реформы — вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник. «На мой взгляд, она дала больше возможностей судьям оценивать выступления спортсменов. Больше уровней градации. Больше возможностей оценки, — объяснял он в интервью журналистам на Универсиаде в Красноярске. — Раньше было как? Откатался хорошо — получил +3. Другой выступил еще лучше — а ему тоже +3. Потому что больше просто некуда. Теперь этих спортсменов можно развести: одному поставить +3, другому — +4, третьему — уже +5. Причем это работает как в плюсовой оценке, так и в минусовой».

Изменилась теперь и шкала сложности прыжков — она стала процентной, а GOE влияют на итоговую оценку пропорционально коэффициенту базовой сложности. При этом Лакерник уверяет, что цели ограничить или обесценивать прыжки ультра-си у ISU не было. Целью ставили повысить риски и заставить спортсменов думать не только о количестве четверных, но об их качестве. Наоборот, сейчас за чистое исполнение четверного лутца можно получить даже больше баллов, чем прежде. Но нужно быть уверенным в своих силах и ставить в программу только те прыжки, которые исполняются стабильно. «Зачем включать в программу шесть четверных прыжков, когда можно включить три-четыре? И программа будет лучше смотреться, и подготовить чистый прокат будет проще. Программы с шестью четверными — это же просто разбег с одного прыжка на другой!», — уверяет Лакерник.

Теперь тренеры могут по полной задействовать свой тактический потенциал. У них есть выбор со множеством развилок: пойти ва-банк, рискнуть всем с призрачным шансом на успех, но зато с потенциально огромным выигрышем — либо сыграть на надежность и стабильность, оставив в программе только те прыжки, в которых на 100% уверен.

На чемпионате мира удачнее всего выбирала контент команда Алексея Мишина

На чемпионате мира, помимо Щербаковой, которая сама по ходу программы перестроила контент в пользу рациональности, грамотно распределил прыжки Алексей Мишин. Каждый из его спортсменов — Михаил Коляда, Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева — мог потенциально больше, чем в итоге показал на льду Стокгольма. Но Мишин понимал, какие риски есть при неудачном исходе, и не стал на столь важном турнире попусту рисковать. При этом и совсем от ультра-си его фигуристы не отказались. Елизавета сконцентрировалась на тройных акселях, которые она делает крайне уверенно, Коляда — на четверных тулупах, Семененко — на тулупах и сальховах.

Та же Туктамышева могла включить в программу четверной, но даже в случае успеха он прибавил бы ей потенциально всего несколько баллов из-за необходимости полностью перестраивать программу и другие прыжки. А в случае неудачи велик риск потерять вообще все. «Не исполнишь первый элемент — дальше уже достаточно трудно справляться с другими прыжками, идти на тот же тройной аксель, — говорила затем в интервью «СЭ» тренер Татьяна Мишина. — Какой-то период в прошлом году она делала четверной достаточно стабильно, процент удачных попыток на тренировках был очень высокий, и мы включали прыжок в программу. А сейчас такой задачи у нас не стояло, тем более сезон вышел непростым».

И теперь вернемся к главному вопросу: нужен ли будет четверной прыжок на Олимпиаде в Пекине? Скорее всего, он будет необходим, но решающим фактором один или даже два квада не станут. В эпоху до четверных Алина Загитова и Евгения Медведева пробивали отметку в 240 баллов. Не факт, что Туктамышева наберет 240+ и с тройным акселем, и с четверным. А в случае исполнения четверных с ошибками у девушки с тройными еще больше шансов на победу. К тому же аксель в три с половиной оборота мы формально тоже относим к тройным прыжкам. Косторная на финале «Гран-при» прошлого сезона акселями сделала и Трусову, и Щербакову, у которых было по три квада и больше.