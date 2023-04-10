Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:30

Костомаров уже занимается лечебной физкультурой. Но выписывать его из больницы пока рано

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигурист Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Состояние здоровья олимпийского чемпиона вызывает все больше оптимизма.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров с начала января находится в больнице. Хочется верить, что худшее уже позади и новое серьезное врачебное вмешательство не потребуется. Тем более что есть весьма веские причины для позитивного настроя. Восстановление идет хорошими темпами, и фигурист даже начал делать специальные упражнения под контролем врачей.

Более того, источники «СЭ» уверяют, что больше нет необходимости держать Романа в больнице. Костомаров давно просил о выписке, и есть мнение, что дома в кругу друзей и родных лечение пройдет динамичнее. Что еще известно сегодня о его состоянии здоровья?

Фигурист Роман Костомаров.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С Романом работает психолог, который помогает вернуться к жизни

Роман Костомаров за последние три месяца несколько раз оказывала на грани смерти. Но сейчас он все ближе к тому, чтобы наконец-то покинуть больницу, о чем спортсмен сам просит медицинский персонал Коммунарки. Источники «СЭ» утверждают, что Костомарову сделали культи для протезирования. Сегодня сделали культю на одной ноге, в то время как другая нога уже заживает. В планах врачей подготовить к протезам руки.

Роман Костомаров и&nbsp;Норман Фолкнер. Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант

Близкие Романа уверяют, что в целом Костомаров чувствует себя хорошо, занимается с инструктором, начал активнее разрабатывать тело. Также с фигуристом работает психолог. «Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. Лечебная физкультура в данном случае понятие относительное. Ни о каких серьезных нагрузках речь идти не может, но Костомарову важно начинать хотя бы с малого.

Роман находится в реанимации Коммунарки с 10 января, куда его сразу после новогодних праздников госпитализировали с пневмонией. Врачи боролись с болезнью до последнего, но она не отступала. И тут возникла другая проблема — из-за длительного нахождения на ИВЛ развился сепсис, стали отмирать ткани конечностей, и фигуристу пришлось ампутировать обе ступни и кисти рук. Теперь Роману нужно учиться жить дальше и осваивать протезы, когда они у него появятся. Естественно, это непросто, сложнее всего принять себя в новых обстоятельствах. Поэтому Костомарову и наняли профессиональных психологов, поскольку, только придя в сознание, он не совсем понимал, что с ним происходит. Следствием нервного срыва был инсульт, и врачи опасаются повторения подобной ситуации.

Фигурист Роман Костомаров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Костомаров общается с близкими и чувствует себя намного лучше

За состоянием здоровья Костомарова по понятным причинам следит весь мир фигурного катания. В частности, олимпийскому чемпиону недавно пожелал удачи двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко. «Я могу пожелать ему только здоровья. Как и всем нам. Не дай бог такого никому. Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается. Роман — сильный мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Больше ничего говорить не хочу», — сказал Плющенко.

Важным моментом стало возвращение Костомарова в Сеть. Роман появился в Сети в «Телеграме», а продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, что получил от фигуриста личное сообщение. «Что касается тяжелой и драматичной ситуации с Ромой... сейчас ситуация начала выправляться, — рассказывал Авербух. — Несколько дней назад он (Роман) написал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация... Состояние здоровья улучшается».

Роман Костомаров. После выписки Костомаров уедет в Германию? Новые инсайды о лечении Романа

Об этом же чуть позднее рассказал и Александр Жулин: «В день рождения Романа мы все, все его друзья, отправили ему голосовое сообщение на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей и отправили все Оксане Домниной. И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова». Главное, что некроз остановлен и состояние здоровья 46-летнего победителя Игр в Турине улучшается с каждым днем. Он возвращается к обычной жизни. Костомаров идет на поправку, тем не менее, судя по всему, перевозить куда-либо Костомарова из больницы пока не будут. По крайней мере в ближайшие недели, так как это опасно из-за угрозы образования тромбов.

Фигурное катание
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жулин хочет стать как Тутберидзе, но в танцах? К чему приведет отсутствие конкуренции среди тренеров
Новости
RSS RSS
Все новости