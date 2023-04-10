Жулин хочет стать как Тутберидзе, но в танцах? К чему приведет отсутствие конкуренции среди тренеров

Субъективному спорту нужны разные мнения.

На днях стало известно, что в группу Александра Жулина переходит лучший дуэт завершившегося сезона Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. При этом чуть ранее о сотрудничестве с Жулиным объявили прежние лидеры сборной России Александра Степанова и Иван Букин. С учетом того, что в его команде еще две пары уровня сборной, российские танцы на льду скоро будут ассоциироваться только с Александром и его командой. Зачем Жулину такое количество спортсменов одновременно и какие могут быть последствия у подобной монополии?

Жулин позвал в группу главных соперников своих фигуристов

Еще недавно Жулин был уверен, что этот олимпийский цикл будет отдыхать. «Поеду рыбачить на дачу», — отвечал он журналистам на вопрос, что будет делать в случае, если Виктория Синицина и Никита Кацалапов не захотят продолжать карьеру. На соревнованиях звездный дуэт после Олимпиады в Пекине мы и правда не видим, хотя и о завершении карьеры ребята объявить не решаются. Тем не менее об отдыхе в ближайшее время Александру остается лишь мечтать. Сначала в его группе образовалась пара Софья Тютюнина/Андрей Багин, а чуть позднее опытный Павел Дрозд привел в команду к Александру Елизавету Шанаеву, чтобы с ней начать новый этап своей карьеры. Последняя пара выглядела первым номером группы и была крайне перспективной. На чемпионате России и в финале «Гран-при» они становились вторыми с небольшим отставанием. И это в первый совместный год!

Но сейчас Жулину придется работать не только с Елизаветой и Павлом, но и с их прямыми конкурентами — Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным. Их катание в прошлом году вызывало вопросы. Редкий случай, когда танцоры недовольны собой, несмотря на регулярные победы. Едва ли не каждый их старт заканчивался падениями, о чем иронизировал в прощальном комментарии их предыдущий тренер Денис Самохин. «Так бывает, когда результат не соответствует ожиданиям. Но тут обратный случай», — написал он, очевидно, вспоминая победы Худайбердиевой со слезами на глазах. Главными пострадавшими от своеобразного судейства были как раз Шанаева/Дрозд. Любопытно, как сложатся теперь их отношения в группе. На этом Жулин не останавливается, ведь он взял к себе и главных конкурентов Синициной/Кацалапова. Еще год назад новость о том, что это Александра Степанова и Иван Букин, вызвала бы только улыбку. Но теперь это реальность.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучший вариант для Жулина — брать пример со школы Монреаля

Уход Степановой/Букина к Жулину, похоже, станет тяжелым ударом для тренерского штаба Ирины Жук и Александра Свинина. Проблемы у команды возникли еще в постолимпийский сезон, когда сначала не без нюансов уходила Шанаева, а затем и ее экс-партнер Давид Нарижный. Теперь и вовсе они остаются без видной пары здесь и сейчас, не считая нескольких юниорских проектов, на которые опасно делать ставки прямо сейчас. Команда Самохина и вовсе в большом спорте была представлена только Худайбердиевой и Базиным. Больше о группе из Балашихи и сказать особо нечего, если не считать тренировок с хоккейным «Авангардом», когда он вынужденно базировался в Подмосковье. Понятно, для чего эти трансферы самим спортсменам. В танцах на льду, как нигде больше, важен правильный тренер, а те же Жук/Свинин известны тем, что закулисную работу с судьями принципиально не ведут.

Их стратегия могла вызывать уважение, но не давала результата. Несмотря на яркие программы, хорошую технику и интересные образы, до мирового топа Степанова/Букин постоянно не дотягивали. Не хватало совсем чуть-чуть, и это чуть-чуть им может дать как раз Жулин. Худайбердиева и Базин сами заработали себе авторитет, но их результаты в последний год мало соответствовали прокатам. Поэтому идея попробовать поработать с лучшим тренером страны в танцах не выглядит странной. Но зачем это Жулину? Как специалист он уже всем и все давным-давно доказал. Было ощущение, что сейчас ему комфортнее работать в удовольствие и полностью отдаваться одному-двум проектам. Теперь же его команда напоминает группу Этери Тутберидзе, где собираются все сильнейшие. Или, если хотите, монреальскую школу Патриса Лозона, который разыгрывает итоги ближайшего ЧМ у себя на тренировке.

Александр Жулин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Концентрация пар у Жулина может обернуться проблемами в будущем

Готов ли только Жулин работать столько, сколько трудится Тутберидзе? И есть ли у него ресурсы, как у Монреаля, чтобы собрать вокруг себя специалистов высочайшего класса подобно Лозону? Недавно в Канаде начала тренироваться французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева. Спортсменка, которая катается в дуэте с Жоффре Бриссо, в интервью «СЭ» рассказала о главной сильной стороне своей новой команды — индивидуальном подходе. «Там все очень профессионально, — говорит Лопарева. — Работа четко выстроена, много специалистов, но каждый знает свою задачу. Каждый оставляет свой отпечаток на паре, и суммарно дается результат. Очень много нюансов учитывается, я нигде раньше не видела такого числа специалистов». Такой подход решает главный нюанс при концентрации большого числа пар в одних «руках» — сохраняет индивидуальность каждому дуэту и свой собственный стиль.

Танцы — не одиночное катание. Здесь нельзя взять одного Даниила Глейхенгауза и попросить его за две недели придумать программы на 50 спортсменов. В этом виде фигурного катания как нигде важно творчество, и он не терпит конвейерного подхода. Поэтому крайне важно иметь конкуренцию, чтобы лучшие творцы соревновались друг с другом. А что будет с российскими танцами сейчас, когда все крутится вокруг Жулина? Все знают байку экономистов о том, что нельзя все яйца класть в одну корзину. И она работает не только в экономике. В спорте отсутствие конкуренции гораздо критичнее. Особенно в таком виде спорта, как танцы на льду, где сложно оценить объективную реальность.

Судьи уже оказали медвежью услугу сверхлояльными оценками прошлого года. Теперь у наших лидеров пелена перед глазами вместо объективной оценки своих возможностей. И чем дольше мы в изоляции, тем больше эта пелена будет закрывать глаза. Но рано или поздно российские фигуристы вернутся на мировую арену. И что тогда?