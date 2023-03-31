После выписки Костомаров уедет в Германию? Новые инсайды о лечении Романа

Немецкие специалисты консультировали звездного фигуриста во время кризиса, а теперь приглашают в свои клиники на протезирование

СМИ опубликовали новые неофициальные данные о прогрессе в лечении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Из них следует, что пик кризиса, похоже, миновал, и сейчас врачи начинают думать не о спасении, а о восстановлении звездного пациента после всех перенесенных ампутаций и прочих проблем, вызванных тяжелейший формой пневмонии. Попутно выясняется, что активное участие в спасении 46-летнего россиянина принимали немецкие специалисты, консультировавшие коллег из медицинского центра в московском поселке Коммунарка.

Его голос звучал мотивирующе

По данным «МК», лечением фигуриста занимаются одни из самых лучших врачей в мире, так как родные Романа не полностью полагаются на докторов из больницы, где Роман находится уже более двух с половиной месяцев. «Насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН и прилетают специалисты из Германии. Впрочем, организм Костомарова очень слаб, многие органы требуют грандиозной поддержки и восстановления. Несомненно, реабилитация фигуриста будет длиться долго», — сообщил источник издания.

Как заявили «СЭ» люди, знакомые с ситуацией, улучшения в состоянии спортсмена несомненны. Однако думать о выписке пока слишком рано. Роман пока сидит только с посторонней помощью, но постепенно восстанавливает ключевые аспекты жизнедеятельности: заново учится жевать и глотать. Мозговое кровообращение в норме, но Костомарову продолжают ставить капельницы и делать уколы, поскольку внутренние органы все еще вызывают опасение — в особенности печень. При этом психологическое состояние пациента значительно улучшилось.

— Новости о Роме действительно настраивают на позитивный лад, есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться, — заявил в интервью «СЭ» продюсер и давний знакомый фигуриста Илья Авербух. — Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе. Роман вызывает огромное уважение. Он поблагодарил всех нас. Но давайте подождем, пока Рома поправится.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хорошие шансы на реабилитацию

Напомним, что вся информация о здоровье Костомарова в данный момент носит неофициальный характер. Жена больного — известная в прошлом фигуристка Оксана Домнина — считает, что только Роман должен принимать решение, какие сведения делать публичными, а какие — нет. Но, поскольку общественный интерес к данной теме очень высок, новости на основе инсайдов порой получаются противоречивыми и неточными. Тем не менее крайне высока вероятность, что непосредственная угроза жизни постепенно отступает, хотя еще недавно СМИ публиковали панические сообщения о новых ампутациях и частичном отказе внутренних органов.

Как бы то ни было, при благополучном сценарии лечения неизбежно возникнут вопросы о будущем спортсмена. В настоящий момент, по данным источников, первоочередной задачей является набор веса, поскольку Роман сильно исхудал во время нахождения на аппаратах. Ну а в перспективе точно потребуется протезирование для ампутированных конечностей. И есть вероятность, что оно будет произведено в Германии, где есть в этом плане очень широкие возможности. Хотя варианты имеются и в России. Окончательное решение на этот счет еще предстоит принять семье спортсмена.

— Перспективы Костомарова в случае протезирования очень хорошие. Есть много протезов, которые могут позволить ему даже вернуться на лед, — приводит NEWS.ru слова заведующего отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максима Королева. — Ставится бионический протез стопы, и он функционален. По сравнению с тяжелыми минно-взрывными или другими травматическими повреждениями центральной нервной системы или опорно-двигательного аппарата у Романа хорошие шансы на реабилитацию.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сильный кашель и боли в груди

Напомним, что в период новогодних праздников Роман выступал в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», в том числе на открытом катке при сильном морозе. Также ходили слухи, что спортсмен занимался самолечением, которое не помогло. 10 января Костомарова госпитализировали с сильным кашлем и болями в груди. Диагноз «коронавирус» не подтвердился, тем не менее звездный спортсмен в тяжелом состоянии был помещен в медицинский центр в Коммунарке. Из-за длительного нахождения на аппаратах у фигуриста начался сепсис и некроз ступней и рук. Это привело к частичной ампутации конечностей.

Сообщалось, что спортсмен лишился стоп и кистей. Поначалу врачи рассчитывали спасти некоторые пальцы, однако сепсис конечностей оказался слишком серьезным, и кисти сохранить не удалось. Были также опасения, что некроз продолжится, и руки придется удалять по локоть. Однако, судя по всему, этого сценария удалось избежать. Роман давно дышит сам, трахеостому, через которую подключались аппараты, ему зашили. Однако остаются вопросы по поводу состояния внутренних органов. Ясность здесь должна наступить в ближайшие недели.