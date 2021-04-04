Наши одиночники завоевали только право на три олимпийские квоты. Как получить реальные путевки в Пекин?

Турнир в Германии Nebelhorn Trophy станет квалификационным в новом сезоне. Но туда не смогут поехать ни Михаил Коляда, ни Евгений Семененко.

Три золотые медали чемпионата мира из четырех и шесть из двенадцати в общем зачете — прекрасное достижение российских фигуристов. Единственное, чего не удалось добиться, — это попасть в тройку в мужском одиночном катании. Слишком уж сильны были японцы и американцы при не максимальном прыжковом контенте Михаила Коляды и Евгения Семененко. Но главная задача заключалась даже не в медалях, а в трех квотах на Олимпийские игры в Пекине. В Пхенчхане их было две, а в Сочи — и вовсе одна. Из-за этого в обоих случаях было много споров насчет того, кто же должен ехать на Олимпиаду.

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По итогам чемпионата мира в Стокгольме Коляда и Семененко набрали нужное количество баллов для получения трех квот: Миша стал пятым, а Женя — восьмым. Сумма мест 13 или меньше всегда позволяла получить максимальное представительство на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры. Но с Олимпиадой теперь будет сложнее — у России только есть право претендовать на три квоты. Нужно будет еще подтвердить третью осенью на турнире Nebelhorn Trophy. Рассказываем, как же так получилось, что будет с квотами на чемпионат мира и Игры и как можно окончательно заработать еще одну путевку.

Почему у России пока только две путевки, а не три

С чемпионатом мира никаких проблем нет — у россиян как было три путевки в танцах, парном катании и женском одиночном, так и осталось. Единственное изменение — это три квоты вместо двух среди мужчин. То есть теперь у сборной будет максимальное представительство на турнире в 2022 году.

Что же насчет Олимпийских игр? Страна получает две или три (как в случае с Россией) путевки, только если такое же количество человек прошло в финальную стадию турнира. То есть произвольную программу или танец. Разберем два случая.

Первый — это сборная США. Нейтан Чен в третий раз стал чемпионом мира, а Джейсон Браун стал седьмым. Сумма их мест — 8 (1 + 7). Получается, что на следующий чемпионат мира американцы заработали три квоты. Но на Олимпийские игры они пока только получили право претендовать на такое количество путевок. Дело в том, что третий участник, Винсент Чжоу, остался только 25-м по итогам соревнований и не прошел в произвольную программу.

Ситуация с нашей сборной немного другая, но принцип распределения квот тот же самый. Как мы уже выяснили, Семененко и Коляда набрали в сумме 13 очков. Но их было всего двое (и в принципе, и в произвольной программе), поэтому у России тоже пока есть только право на эти самые три путевки.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как же получить дополнительную квоту? Для этого страна отправляет на «челленджер» Nebelhorn Trophy в Германии одного спортсмена, который должен занять там одно из первых шести мест. Если это будет выполнено — все, путевка получена. Нет — их количество уменьшится на одну. То есть у России есть право претендовать на три путевки, но если фигурист из сборной оказывается ниже шестого места, то квот у нас останется только две.

И еще одно условие: те, кто прошел в произвольную программу на чемпионате мира в Швеции, не смогут принять участие на турнире в Оберстдорфе. То есть туда точно не поедут Женя Семененко и Миша Коляда. Хорошо, что у нас есть из кого выбирать — в Стокгольме не было ни Дмитрия Алиева, ни Петра Гуменника, ни Макара Игнатова, ни Андрея Мозалева. Все они точно могут относительно легко занять место в шестерке в Германии. Но нужно помнить одну вещь: если кто-то из них завоюет эту третью путевку, то она будет не лично спортсмена, а страны.

Кто может поехать за третьей путевкой

На Nebelhorn Trophy точно поедут спортсмены из США, России, Канады, Франции и Кореи, чтобы подтвердить дополнительную квоту. Остальные путевки (на Олимпиаде в мужском одиночном катании их максимум 30) будут разыграны для стран, которые вообще не получили квот на чемпионате мира.

Для чего все это было сделано? Суть в том, что квот у страны может быть несколько, а отправлять ей либо некого совсем (просто нет фигуристов), либо они пока не готовы выступать на высоком уровне. В то же время это новое правило позволяет большему количеству стран получить хотя бы по одной путевке — все эти дополнительные квоты ведь разыгрываются на Nebelhorn Trophy, а на чемпионате мира страны, участники из которых прошли в финальную стадию турнира, могут получить по путевке.

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кто поедет в Германию от сборной России? Вопрос хороший. Старт будет проводиться в сентябре, поэтому у некоторых фигуристов к этому времени может еще не быть оптимальной формы. Ведь этапы «Гран-при» начинаются только в октябре, а чемпионат России и вовсе будет в конце декабря.

Вероятнее всего, участник определится по итогам контрольных прокатов сборной России в начале сентября. В этом году они пройдут в Челябинске, где и состоялся прошлый чемпионат страны. Официально оценки на этом мероприятии не выставляют, но члены федерации всегда смотрят на форму и программы спортсменов и что-то советуют. В целом прокаты — это более-менее официальное событие, так что сняться можно по причине болезни. Как раз подходят для того, чтобы определить героя для окончательного завоевания третьей олимпийской путевки.