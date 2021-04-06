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У Загитовой сегодня презентация новой программы. А есть ли шансы увидеть ее на соревнованиях?

Рустам Имамов
Рустам Имамов
Корреспондент
Сегодня, 13:35
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глейхенгауз продолжает творить для своей музы Алины

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, который ставит практически все номера в «Хрустальном», анонсировал презентацию новой программы для олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой. Загитова уже давно не выступает на официальных соревнованиях, да и сезон практически завершен, но к большому спорту новые постановки Алины сейчас почти не имеют отношения. Тогда зачем ей новые программы?

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Программу подготовили специально под шоу Тутберидзе в Москве

«Ну и главный сюрприз, который вы ждали. Новая постановка для Загитовой. Номер называется «Внутренний свет». Я думаю, вы согласитесь со мной, что это максимально про нее, а как это будет, вы увидите уже завтра», — написал Глейхенгауз накануне в Instagram. Очевидно, что речь о гастрольном шоу группы Этери Тутберидзе в Москве. В прошлую пятницу первое шоу уже прошло в Казани, а сегодня фигуристы Тутберидзе выступят на главной ледовой арене столицы — «Мегаспорт». Несмотря на крайне недемократичную ценовую политику, ажиотаж вокруг шоу наблюдается серьезный, в свободной продаже билетов практически не осталось.

Отчасти такой интерес к шоу связан как раз с тем, что на нем будут представлены новые номера для нескольких фигуристов. Кроме программы для Загитовой Глейхенгауз поставил номер спортивной паре Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Первая презентация их показательного будет тоже сегодня в Москве, но подробностей, в отличие от программы для Загитовой, Даниил не оставил. Только небольшой отрывок.

В случае с анонсом показательного Алины у нас есть как фрагмент видео, так и описание номера от самого постановщика. Глейхенгауз пишет, что эта программа — жизнеописание самой Загитовой, частичка ее внутреннего «я», образ, срисованный с Алины. То есть следует ждать крайне мелодичную, нежную, лирическую, частично даже трагическую, но при этом мощную и воодушевляющую постановку. Ведь главное, что мы можем сказать о Загитовой, — она человек-победитель. Не обладая элементами ультра-си, фигуристка из Ижевска сумела выиграть все главные награды. Это видно и по тем движениям, которые олимпийская чемпионка исполняет в тизере постановки, — экспрессия, эмоции, помноженные на плавность и элегантность. Программа должна получиться весьма необычной, подобной хореографии от Алины мы давно не видели.

Хит The Beatles отличается восточными мотивами

В видеофрагменте нет музыкальной дорожки, но вряд ли композиция к номеру будет секретом. Программу Глейхенгауз назвал «Внутренний свет» и подписал латиницей: Inner Light. С вероятностью в 99 процентов речь о песне The Beatles «The Inner Light», хите ливерпульской четверки конца 60-х. Песню написал Джордж Харрисон, и она вошла в культовый альбом LOVE. В песне присутствует бэк-вокал Джона Леннона и Пола Маккартни. Маккартни назвал мелодию песни «красивой» — возможно, из-за восточного звучания, сильно отличавшего ее от обычных поп-мелодий. В автобиографии Харрисон утверждает, что на написание песни его вдохновило письмо ученого-санскритолога из Кембриджского университета Хуана Маскаро, который посоветовал Харрисону положить на музыку один из стихов «Дао дэ цзин».

Восточные мотивы — это еще один штрих к личной истории Загитовой в программе, так как она этническая татарка и мусульманка. Ей идут подобные образы — к примеру, многие эксперты положительно оценили «Клеопатру» Алины. Скорее всего, Глейхенгауз немного перекроит дорожку песни, чтобы сделать ее более динамичной, оригинал будет немного затянут для показательного номера. С другой стороны, если цель — оставить больше лирики, то можно оставить все как есть.

О прыжковой составляющей постановки говорить пока нет смысла. Постановщик намеков на это не оставил, а показательный теоретически может вообще быть без прыжков и классических вращений, это никак не регламентировано. А ожидать, что новая программа Загитовой может в дальнейшем быть использована и для спорта, крайне наивно. С каждым днем все отчетливее ясно, что на льду кроме как в коммерческих проектах фигуристку мы уже вряд ли увидим.

Евгения Медведева во&nbsp;время показательного номера &laquo;Эхо любви&raquo;.Медведева обыграла Загитову, а Косторная помирилась с Глейхенгаузом. Чем запомнится шоу Тутберидзе в Казани?

Загитова не выкатывала спортивные номера — ей нужен был показательный

Последнее шоу в Казани показало четко слабую физическую форму спортсменки и ее неготовность немедленно возобновить профессиональную карьеру. Даже простые тройные прыжки без каскадов даются ей тяжело, а насыщенные мощной и энергозатратной хореографией спортивные программы она уже не выкатывает. Та же «Клеопатра» из последнего сезона Загитовой (2019/20) в Казани была представлена в упрощенном виде, и даже так Алина с ней не справилась. Каждое падение не только портит впечатление зрителей от номера и всего шоу и дает повод журналистам для язвительных новостей и шуток, но и болезненно для самой спортсменки. Как в физическом плане, так и моральном.

Поэтому Глейхенгаузу было необходимо собрать для Загитовой новую постановку, чтобы наконец отказаться от использования спортивных программ Алины в шоу Тутберидзе. Одна шоу-программа у нее уже была: еще к чемпионату мира прошлого года, который не состоялся из-за пандемии коронавируса, Даниил подготовил номер под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Это самая спорная программа Загитовой, у которой много поклонников, но при этом много и критиков. Но постановка значительно проще в исполнении соревновательных программ и поэтому дается Алине сравнительно легко. Помимо «Эсмеральды» у фигуристки в запасе есть еще программа от Ильи Авербуха, которую она исполняла в финале «Ледникового периода» под песню «Will I Make It out Alive» в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли.

Скорее всего, с целью собрать номер для второго отделения шоу Глейхенгауз решил ставить Загитовой и Inner Light. Тем более зритель будет только рад увидеть что-то новое на шоу Тутберидзе, которое как раз и ругают чаще всего за вторичность и предсказуемость. Кроме того, Алина одна из самых востребованных спортсменок мира для ледовых шоу, и чем больше у нее различных постановок — тем лучше. Поскольку многие зарубежные продюсеры ледовых шоу четко прописывают в контракте исполняемые программы фигуриста, а могут запросить в некоторых случаях даже эксклюзивные права на тот или иной образ. Но главное, что фанаты Загитовой смогут насладиться ее новыми прокатами и образами. И для этого теперь даже не стоит мечтать о гипотетическом возвращении в классический спорт, вероятность которого близка к нулю.

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