Новый выпуск «Ледникового периода» дал новые поводы хейтерам Алины и порадовал поклонников Ольги Бузовой.

Незадолго до выхода нового эпизода шоу «Ледниковый период» на Первом канале на сайте «СЭ» вышло интервью известного комментатора и бывшей легкоатлетки Иоланды Чен о работе Алины Загитовой в качестве ведущей проекта.

Чен в жесткой форме критиковала Алину и сомневалась в правильности выбора продюсеров. Загитова в ответ на критику выложила в сториз Instagram кадр со съемок шоу, которое язвительно подписала: «Собака лает, а караван идет». Фото Загитова быстро удалила, только вот вышедшая в эфир передача скорее подтвердила слова Иоланды. Неловкие паузы, повтор заученных фраз и букет телевизионных клише — в эту субботу Алину снова было за что ругать. Зато Ольга Бузова, которую многие также хейтят за якобы протежирование руководством шоу, за новый выпуск надо скорее похвалить — она в паре с Дмитрием Соловьевым выдала свой лучший перформанс.

Загитова в штыки восприняла замечания

Интервью с Иоландой Чен мы записывали на фоне слухов об уменьшении экранного времени Алины на шоу. Якобы Загитовой и ее работой недоволен руководитель проекта Илья Авербух, и он мягко «сливает» олимпийскую чемпионку. И хотя замеры «СЭ» показали, наоборот, скорее рост времени Загитовой на телеэкране, Чен отметила основные проблемы Алины: слабый словарный запас, отсутствие опыта работы в кадре, ляпы в эфире, использование «красных слов» — негласно запрещенных клише.

«Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, — только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников. В результате повторяет одно и то же по тридцать раз», — возмущалась Чен. Судя по всему, цитаты из этого интервью дошли до самой Загитовой. Иначе как еще объяснить появление в Instagram фото со съемок «Ледникового периода» и подписью «Собака лает, а караван идет»? Неожиданно видеть такую дерзкую запись от обычно скромной и тихой Алины.

Фото быстро исчезло, но интернет все помнит. На самом деле печально видеть подобную реакцию от Загитовой на резкую в целом, но конструктивную критику. Чен прошла похожий путь: она практически сразу после завершения карьеры (кстати, тоже успешной — Иоланда выигрывала чемпионат мира) стала работать на СТС при патронаже Василия Кикнадзе. Но карьера Чен на телевидении развивалась постепенно: начав с роли внештатного корреспондента, она в «нулевых» стала лицом спортивного вещания НТВ. То есть Чен знает, что такое переход из спортивной карьеры в медиа и имеет право оценивать работу Загитовой. Алине стоило прислушаться к словам старшей коллеги. Но она, видимо, считает свой опыт с «Ледниковым периодом» успешным.

Запиналась и повторяла заученные фразы

Только вот на этих выходных показали уже десятый выпуск шоу, но обещанного прогресса так и не видно. В эфир выпуски шоу выдают с запозданием примерно на месяц, поэтому в кадре мы не могли оценить, повлияла ли напрямую на Алину критика в СМИ или нет. Зато отчетливо увидели все ляпы, на которые указывала Чен. Пример из эфира. Откатали Дмитрий Соловьев с Ольгой Бузовой — самая обсуждаемая и рейтинговая (если судить по количеству просмотров их выступлений) пара шоу. Загитова пытается поговорить с ними после проката. «Невероятный, глубокий, фантастический номер!» — говорит им Алина, при этом используя примерно тот же текст, что и при общении с другими выступающими. И так на протяжении нескольких передач.

«Чувствовалась... конкуренция... между парами... Наблюдали на тренировках, что делали остальные?» — спрашивает Ольгу и Дмитрия Алина. Оставим без оценки постановку вопроса, который могли придумать сценаристы, обратим внимание на паузы между словами. Неужели так сложно подобрать на ходу слова в банальном предложении?

И победное: «Дима, а у вас были... такие... это... ну такая, ну, конкуренция, мы... спортсмены, в общем...». Без комментариев. Если Алина после таких фраз и мхатовских пауз реально верит, что у нее все получается в роли ведущей, — это очень грустно. Конечно, редко кто может объективно себя оценивать и видеть ошибки. Нам давно говорят, что над этими ошибками много работают. Но дает ли это хоть какой-то результат?

Бузова выучила новые поддержки, но Тарасовой не хватило эмоций

Кроме Алины хайп вокруг «Ледникового периода» обеспечивает Бузова. Это самое удачное приобретение сезона. Вокруг пары Бузова/Соловьев ходило много слухов, что их будут держать на плаву до финального выпуска. Первые выступление Ольги и Дмитрия не особо понравились как ценителям фигурного катания, так и жюри шоу. Дуэт уже трижды попадал в «номинацию» и была в шаге от вылета с проекта.

Каждый раз пара чудесным образом спасалась. Сложно сказать, что было в решении оставить Бузову с Соловьевым в шоу ключевым — их популярность или справедливая оценка прокатов. Но по поводу их выступления в десятом выпуске сомнений быть не может. Образ Малефисенты от Бузовой покорил почти всех. Наконец-то Ольга раскрыла свои творческие качества и прекрасно вжилась в образ коварной владычицы тьмы.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Несколько месяцев тренировок сделали свое дело, и в плане техники пара также удивила: некоторые поддержки, по словам Александра Жулина, вполне можно использовать в большом спорте. Кто знает, может в программах Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на следующий год мы увидим элементы от Бузовой и Соловьева. Жулин отметил, что этот дуэт за время проекта показал самый большой прогресс, а риск вылететь их только мобилизовал. «Вы как сборная России, пока пять красных карточек не получите, играть не начнете», — шутил тренер. Елена Исинбаева была краткой: «Это идеально».

Разве что Тарасова осталась немного недовольна отсутствием эмоций у Бузовой, но сама Ольга связывает это с излишней концентрацией на чистом выступлении. У режиссера Егора Дружинина были вопросы не к Ольге с Дмитрием, а к постановщикам их номера — ему он показался вторичным и не до конца раскрытым.

Тодоренко стала последней, но не покинет проект

До десятого этапа «дожили» восемь пар. Лучшее выступление вечера — за Ольгой Кузьминой и Александром Энбертом. Их воплощение сказки «Алиса в Стране чудес» точно не оставило никого равнодушным. Так же как и Кузьмина/Энберт, 12 баллов получили Яна Хохова и Вячеслав Чепурченко. Пока что эта пара — главный фаворит проекта, они набирают максимум практически за каждое свое выступление. На этот раз судей поразил их номер с образами Остапа Бендера и бразильянки.

Хорош был и «Фауст с Мефистофелем» от Оксаны Домниной и Вольфганга Черни — им не хватило двух сотых до максимума. А вот Ирина Пегова с Алексеем Тихоновым и Мария Луговая с Повиласом Ванагасом не особо запомнились и заняли места в середине таблице вместе с Бузовой/Соловьевым. Худшие выступления вечера — у Марии Петровой с Дмитрием Сычевым и Регины Тодоренко с Романом Костомаровым. Но на этот раз проект никто не покидает.

«Ледниковый период» c этого выпуска меняет формат — больше не будет «номинаций», и самые слабые участники покидать проект перестанут. Судя по всему, все восемь пар, которые есть сейчас, дойдут до финала. Баллы после каждого выступления будут суммировать, и победит тот дуэт, который наберет больше всего очков к последнему эпизоду шоу.