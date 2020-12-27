Они выступали в Челябинске, преодолевая себя. Но стоила ли игра свеч?

Чемпионат России. Женщины

1. Анна Щербакова — 264,10

2. Камила Валиева — 254,01

3. Александра Трусова — 246,37

Спорт — это всегда про преодоление. Своего тела, времени, возможностей. Нет ни одной победы, которая добывалась бы легко, даже если внешне все кажется гладким и безусильным. За всем, как минимум, стоят годы тренировок, удач и поражений, падений и взлетов. Но бывают такие случаи, когда думаешь, а стоит ли реально игра свеч? И не лучше ли проиграть битву, чтобы потом выиграть все войну? На этом чемпионате России такие вопросы задавались не раз. Прежде всего, речь об Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой. Ниже — об историях двух героинь прошедшего чемпионата России.

Лучше так, чем дискредитация

Ситуации, с одной стороны, похожие. Обе фигуристки переболели коронавирусом. Аня — в более сложной форме с воспалением легких, Лиза — легче. Но болезнь сказалась на их физическом самочувствии: после короткой программы было видно, как спортсменкам тяжело. Обеим нужно было время, чтобы отдышаться, особенно это касалось Анны, которая едва дошла сначала до kiss&cry, а потом — до микст-зоны. На утренней тренировке тоже было сложно: «бабочки», падения, несвойственные Щербаковой, и пропущенная добрая половина программы Туктамышевой.

Позже появились сообщения о том, что девушек могут снять с произвольной. В случае с Лизой об этом сказал ее тренер Алексей Николаевич Мишин: «Пока непонятно. Состояние спортсменки неважное, вирус не отступил». Чемпионка мира все-таки выступила, откатав неважно. Первый тройной аксель со «степ-аутом», второй — падение. Каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп выполнен с тройкой после первого прыжкам, риттбергер в концовке — только в два оборота. Пострадало и качество вращений и дорожки, которые по сезону становились только лучше. Мягко говоря, не лучшее катание Елизаветы. Примерно с середины программы было видно, что Туктамышева уже устала. Приходилось бороться через силу, и это было заметно. Когда фигуристка надевала чехлы на лезвия, ее даже пошатывало. Усугубила все и травма левого колена. Пока что даже неясно, откуда она взялась.

— Видишь, как тебя публика встретила? А если бы ты не каталась, то не было бы такой прекрасной встречи, — подбодрил Лизу тренер после проката. — Давай, Лизик, иди сделай вид, как будто тебе хорошо. Сделай личико.

То есть фигуристка реально понимала, что хорошего проката у нее не выйдет из-за последствий болезни, и раздумывала над тем, чтобы сняться. Но по какой-то причине этого не сделала. Зато «пришлось делать вид, что все хорошо». Намек на ответ, почему так получилось, есть во фразе Алексея Мишина, которая прозвучала во время ожидания оценок: «Посмотрим еще, что поставят судьи. Лучше так, чем если бы тебя вообще дискредитировали». В этот момент он вместе спортсменкой обсуждали падение с тройного акселя, говоря о том, что это — лучше «бабочки».

Почему чемпионке мира, которая месяц назад выиграла этап «Гран-при», не разрешили безболезненно сняться с не такого уж значимого в этом сезоне турнира, остается под вопросом. Но, как написала Софья Самодурова, выложив совместную фотографию с Елизаветой: «Мы боролись, а это — главное!». В такой ситуации ничего уже не сделать, остается до конца восстанавливаться к финалу кубка России и доказывать всем, что Елизавета Туктамышева достойна как минимум сборной. И надеяться, что это выступление не скажется на самочувствии спортсменки.

Забытый триумф Щербаковой

Совершенное другим было настроение после проката Анны Щербаковой. На утренней тренировке двукратная чемпионка России чувствовала себя неважно. Пошли слухи, что и эта фигуристка может сняться с произвольной. Они усилились после того, как стало понятно, что сразу же после тренер фигуристки Этери Тутберидзе о чем-то разговаривала с Александром Горшковым и Александром Лакерником. Тогда казалось, что Щербакова едва ли докатает программу до конца.

Непонятно, что с Аней сделали за эти несколько часов, но она преобразилась. Все прыжки исполнены внешне чисто, вращения и дорожки доведены до четвертого уровня, а сам прокат не дал и тени сомнения в очередном чемпионстве Щербаковой. Спортсменка даже умудрилась добавить один квад по сравнению с тем, что было в течение сезона. После проката фигуристка почти не задыхалась, как это было днем ранее. Технические ошибки, конечно, никуда не делись: главная проблема в том, что ребра на лутце и флипе Ани одинаковые (то есть плоские), остается. Но в целом такой прокат действительно вышел героическим. Видимо, это что-то вроде новогоднего чуда.

Показательным стал эмоциональный момент радости, когда Щербакова упала в объятия Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. Удивило и то, что обычно сдержанная Этери Георгиевна открыто улыбалась, а после и вовсе прослезилась. Аня выдержала и последствия своей болезни, и давление после двух прекрасных прокатов Александры Трусовой и Камилы Валиевой. Чемпионат России — ее турнир.

А самое удивительное даже не это, а то, как в воскресном выпуске новостей рассказали об этой победе. «И тоже слезы, восторги, ярчайшее выступление», — таким было писание проката Ани. Перед этим показали фрагменты видео с плачущей Тутберидзе и аплодировавшими стоя олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным и комментатором Александром Гришиным. Все это предназначалось победительнице Анне Щербаковой, а не серебряному призеру Камиле Валиевой, как было показано в новостях.

— Мы решили прямо до последнего смотреть: и тренировку, и разминку, и состояние перед прокатом. Вчера перед короткой состояние было такое, что я понимала: «Вот так произвольную мы не сможем проехать». Кружилась голова, нехорошо было, — рассказала Этери Тутберидзе во время флеш-интервью Первому каналу.

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А сама Щербакова отметила, что кто бы ей что ни говорил, она бы все равно пошла бороться. Ее пытались убедить сняться все — и тренеры, и родители, но фигуристка решила катать программу. Возможно, ей повезло, что это закончилось вот так — идеальным исполнением, а не каким-нибудь жутким падением, поставившем крест на ее карьере.

И Туктамышева, и Щербакова, возможно, отчасти и безрассудные, но все-таки герои. Такие же, как и Михаил Коляда, вернувшийся после пропуска целого сезона и опять же болевшего перед чемпионатом России. Как никому не нужные, кроме Максима Транькова (и потом уже — Марины Зуевой) Евгения Тарасова / Владимир Морозов, несколько сезонов боровшиеся с нестабильностью и званием неартистичного дуэта со странными программами. Как, наконец, Александра Степанова / Иван Букин, наконец пришедшие к своему золоту чемпионата России, долгое время перед этим болея и едва успев восстановиться.