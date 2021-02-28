Почему нужен возрастной ценз. Колонка Аделины Сотниковой

Авторская колонка для «СЭ» олимпийской чемпионки Сочи-2014 в женском одиночном катании.

После того, как в конце прошлого года норвежская федерация выступила с предложением повысить возрастной ценз в женском фигурном катании до 17 лет, развернулась жаркая дискуссия. Кто-то одобряет, кто-то возражает, единого мнения ни у специалистов, ни у болельщиков нет.

Честно говоря, я тоже долго не могла определиться. Но села писать эту колонку, взвесила «за» и «против» и поняла — если бы решение зависело исключительно от меня, проголосовала бы за увеличение ценза. Объясню почему.

Прежде всего, это позволит фигуристкам продлить карьеру. Не будет такого, что в 15-16 лет девочка мелькнула, выиграла Олимпиаду — и сразу закончила.

Надо понимать, что ранний уход из спорта — всегда стресс и страшный удар по психологии. Ты говоришь себе: «Я не справилась, я не смогла, я не такой гений фигурного катания, как казалось еще недавно...»

Я ведь сама через это прошла. Когда из-за проблем со здоровьем осознала, что в профессиональный спорт не вернусь, с ужасом подумала: «Все, жизнь закончилась!» Особенно грустно было оттого, что больше никогда не испытаю эмоций, которые дарит участие в официальных соревнованиях. Да, есть ледовые шоу, но с точки зрения драйва они несопоставимы с чемпионатом мира, Европы, финалом «Гран-при» и уж тем более Олимпиадой.

В то же время перед глазами пример Лизы Туктамышевой, которая упорно идет к своей мечте, даже в 24 оставаясь одной из сильнейших фигуристок планеты. Сколько трудностей было в карьере! Но Лиза не сдавалась, благодаря характеру и правильному восприятию все преодолела. Я очень надеюсь, что с третьей попытки она наконец попадет на Олимпийские игры. Лиза заслужила это как никто.

Впрочем, здесь нужно учитывать один момент. И Лиза, и Каролина Костнер, тоже выступавшая много-много лет, Олимпиаду не выигрывали. А значит, не испытывали колоссального давления, на которое обречен олимпийский чемпион.

Возьмем Женю Плющенко. Пока он чувствовал, что в мире ему нет равных, продолжал кататься. Когда же появились Юдзуру Ханю, другие ребята со сложнейшим набором элементов, Женя увидел, что уже не справляется. И объявил об уходе.

Я его понимаю. Тот, кто привык быть первым, никогда не смирится со вторыми-третьими ролями. Вы даже не представляете, насколько больно осознавать, что вчера ты был лучшим во вселенной, а сегодня — полное говно. Вот почему в женском одиночном катании, где со стороны юниоров бешеная конкуренция, олимпийские чемпионки так быстро завершают карьеру.

Другой плюс возрастного ценза — отпадет необходимость рано выводить девочек на пик формы. Возможно, все это немного замедлит технический прогресс, зато сохранит здоровье юных фигуристок, убережет от повышенного травматизма. А то сегодня в погоне за сверхсложными элементами некоторые тренеры просто «убивают» детей.

На мой взгляд, какие-то ограничения тут напрашиваются. Теперь я сама тренер и, конечно, хочу воспитывать чемпионов. Но всегда буду думать о здоровье спортсмена. А не о том, чтобы любой ценой научить его прыжкам в пять оборотов. Потому что цена может оказаться слишком высока. И ты нанесешь такой урон организму ученика, что исковеркаешь ему всю жизнь.

Разумеется, пересмотр возрастного ценза приведет к серьезной корректировке тренировочного процесса. Да и о пубертате забывать нельзя. Девочки растут, меняются и тело, и катание. То, что легко получается лет в 14-15, гораздо тяжелее делать в 19-20. Но это уже вопрос к тренерам. Которые должны все грамотно рассчитать. Чтобы фигуристки блистали не только в юниорах, но и на взрослом уровне.

Этот олимпийский цикл в любом случае пройдет в прежнем формате. А новые правила если и вступят в силу, то после Пекина-2022. Говорят, объясняется реформа еще тем, что Европа и Америка устали от побед России в женском одиночном катании. Версия вполне правдоподобная.

Но если летом на конгрессе Международного союза конькобежцев и примут решение о введении ценза, глобально на расклад сил это никак не повлияет. Фигуристки из Японии, США, Канады к нам подтянутся, но навязать борьбу вряд ли сумеют. Наши девочки настолько сильны, что по-прежнему будут впереди всей планеты. И в 14, и в 17.