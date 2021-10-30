Россиянки не пустили ставленницу США в Топ-3. Крутое начало Skate Canada

После проблем с визами нашим девушкам мешали добраться до арены канадские пробки. Но Россию не сломить!

Фигурное катание. Skate Canada

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 84.19

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81.24

3. Алена Косторная (Россия) — 75.58

4. Алиса Лью (США) — 73.63

На этапе «Гран-при» в Канаде стартовал самый обсуждаемый в нашей стране вид программы — женское одиночное. Состав на Skate Canada едва ли не сильнейший во всей серии, поэтому ожидания были предельными. Короткая программа откровением не стала, но обозначила важные тенденции. Ожидаемо с хорошим гандикапом лидирует Камила Валиева, а вот второе место Елизаветы Туктамышевой с серьезным отрывом от Алены Косторной оказалось откровением. Косторная вернула тройной аксель, но не веру в себя судей и поэтому получает не самые высокие оценки. Как и американка Алиса Лью, которой прыжок ультра-си не помог даже забраться в тройку.

Валиева преодолела волнение больших стартов

Старт наших девушек отложили. Автобус с фигуристками из сильнейшей разминки попал в небольшую пробку, пока ехал по дорогам Ванкувера из отеля до арены. Из-за этого у спортсменок не было возможности полноценно провести сухую разминку. Организаторы попытались компенсировать потерю времени за счет затягивания начала прокатов, но существенно это не помогло. С учетом того, что добрались до Канады россиянки также не без приключений и лед на главной арене до выхода на короткую даже не опробовали, за выступлениями следить было по-настоящему тревожно. Понятное дело, что мы фавориты, но в плохих физических кондициях ошибки всплывают даже у гениев. Но Камила Валиева не дрогнула и выдала едва ли не лучший прокат в жизни. 84,19 — отличные оценки, близкие к мировому рекорду, но дело даже не в оценках, а в ощущениях. С первыми же движениями было понятно, что мы, наконец-то, видим ту самую Валиеву, которая покорила весь мир своей «Девочкой на шаре».

Короткая этого года под музыку Кирилла Рихтера не так сильно цепляет, как программа из первого юниорского сезона, но основные козыри подсвечивает. Хореограф Даниил Глейхенгауз постарался раскрыть балетные данные уроженки Казани и в целом у него это получилось. Впервые в сезоне мы видим чистый соревновательный прокат с пролетным тройным акселем — ранее на турнире в Финляндии элемент не покорялся. Постепенно Камила решает свою главную проблему — излишнее волнение. Валиеву называют чуть ли не главным фаворитом турнира одиночниц в Пекине, но сама Камила об Олимпиаде сейчас старается не думать. «Живу сегодняшним днем. Постараюсь попасть на Олимпиаду, но сначала мне важно показать себя на нынешних стартах. Сегодня я счастлива, потому что нервничала, но я выжала из себя 100 процентов», — сказала она после проката. Редко Валиева довольна собой, но сейчас нотки нарциссизма оправданы.

Туктамышеву судьи теперь любят больше Косторной

Мировой рекорд устоял, и он до сих пор за Аленой Косторной. Сможет ли она сама его побить? Время покажет, но точно не сейчас. Прокат короткой Косторной на Skate Canada — демонстрация претензий на Олимпиаду. И в то же время жесткое наказание от судей за целый год безвременья. Выступление в Ванкувере не было идеальным, и к новой программе под Френка Синатру Алена только привыкает. И все же полтора года назад за подобный прокат ей ставили стабильно выше 80 баллов. В России так и вовсе под 90. Сейчас уже и недокрут на тройном акселе не простили, хотя визуально прыжок был сделан строго по правилам. Надбавки за другие прыжки тоже не чемпионские, да и уровень на вращении не максимальный. Но это все лирика. Беда — это компоненты. Ни одной девятки! И поражение по второй оценке от Туктамышевой.

Хотя трудно кому-то дать преимущество сегодня в артистизме — Алене или Елизавете. Ученица Алексея Мишина заметно прибавила в качестве катания, в то время как в прокатах Косторной все же присутствуют шероховатости. Еще бы, 10 программ за три взрослых сезона! И все же давайте не будем никого обманывать. Разница в баллах соответситует разнице в сегодняшней табели о рангах. Туктамышева — действующая вице-чемпионка мира. Про Косторную на международном уровне не слышали уже с января 2020. Чего еще было ожидать? Тем более Елизавета со своей стороны все сделала блестяще и не дала повода усомниться в своем статусе. На разминке триксель Туктамышевой не давался, но главное в прокате вышел изумительным. Победили проблему с флипом, теперь никто о неверном ребре даже и не заикается. Да и вращения с дорожками шагов на максимальные оценки. Императрица!

Уровень конкурентов сильно упал, и даже Лью отделяет от Валиевой пропасть

Особенно мощно выступления наших девушек смотрятся на фоне иностранных конкурентов. Япония и Канада — мы привыкли видеть эти страны в мировом топе женского одиночного катания. Только в Стране восходящего солнца кроме Рики Кихиры (которая пропускает этот старт из-за травмы) ни одна спортсменка стабильно на пьедесталы крупных стартов не попадает. Другие девушки пытаются по примеру фигуристок Тутберидзе в ультра-си. К примеру, Мана Кавабе из команды экс-тренера Кихиры Миэ Хамады пошла в короткой программе на тройной аксель, но упала плашмя на лед. На тренировках прыжок у нее выходил, но в прокате техника была ужасной. Ошибка не от волнения, а от качества исполнения элемента. А вот дальше пошли эмоции — минус элементы, хореография и последнее место. Другая японка Маи Михара чувство полной безнадеги не вызывала, но и претендентом хотя бы какие-то титулы в ближайшее время точно не будет. Лучше всех выступила серебряный призер ЧМ-2018 Вакаба Хигути, но обещание сделать триксель она не сдержала.

Обсуждать канадских участниц и вовсе смешно. На домашнем этапе им дали три квоты, но смысла в этом не сильно много. Элисон Шумахер, Эмили Баусбак, Маделин Скиза — все они будто на одно лицо. Нет ни техники, ни артистизма. Пускай эти девушки не способны исполнять четверные, но и своим катанием они не впечатляют. А ведь всего-то четыре года назад в этой стране была своя чемпионка мира и один из главных фаворитов на Олимпиаду. Олимпийские Игры вообще редко обходятся без призеров в женском одиночном от Канады, но в Пекине традиция точно прервется. Кореянка Хэ Эн ли выдала отличный пролетный тройной аксель на тренировке, но в прокате от попытки она отказалась. С ошибкой был исполнен и тройной флип. Хотя в остальном к ней нет претензий и налицо все традиционные козыри девушек из этой азиатской страны — волшебная легкость и невероятность музыкальность при ней. Американка Алиса Лью — единственная, кто справился со сложным прыжком. Но в плане презентации и эстетики ей до той же Валиевой как до Луны.